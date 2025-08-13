Ogromna ajkula primećena blizu popularnih plaža: Odmah izdato upozorenje kupačima

Policija u priobalnom gradiću Skarboro, u američkoj saveznoj državi Mejn, izdala je upozorenje, pošto je u blizini nekoliko popularnih plaža primećena velika bela ajkula.

Predator, dužine između tri i četiri metra, uočen je u ponedeljak u blizini plaža koje se nalaze nedaleko od Portlanda, najvećeg grada ove savezne države.

Ajkula vreba foke?

U poslednjim godinama zabeleženo je češće prisustvo velikih belih ajkula u vodama Mejna, a stručnjaci kao mogući razlog navode porast populacije foka, njihove glavne hrane.

Smrtonosni napadi ajkula na ljude izuzetno su retki, podsećaju stručnjaci.

Prvi zabeleženi fatalni napad dogodio se u Mejnu leta 2020. godine, kada je nastradala 63-godišnja Džuli Dimperio Holovak iz Njujorka.

Ona je plivala kod ostrva Bejli, oko 24 kilometra severoistočno od Portlanda, kada je ajkula usmrtila.

Autor: Marija Radić