Ogromna ajkula primećena blizu popularnih plaža: Odmah izdato upozorenje kupačima

Policija u priobalnom gradiću Skarboro, u američkoj saveznoj državi Mejn, izdala je upozorenje, pošto je u blizini nekoliko popularnih plaža primećena velika bela ajkula.
Predator, dužine između tri i četiri metra, uočen je u ponedeljak u blizini plaža koje se nalaze nedaleko od Portlanda, najvećeg grada ove savezne države.
Ajkula vreba foke?
U poslednjim godinama zabeleženo je češće prisustvo velikih belih ajkula u vodama Mejna, a stručnjaci kao mogući razlog navode porast populacije foka, njihove glavne hrane.
Smrtonosni napadi ajkula na ljude izuzetno su retki, podsećaju stručnjaci.
Prvi zabeleženi fatalni napad dogodio se u Mejnu leta 2020. godine, kada je nastradala 63-godišnja Džuli Dimperio Holovak iz Njujorka.
Ona je plivala kod ostrva Bejli, oko 24 kilometra severoistočno od Portlanda, kada je ajkula usmrtila.
