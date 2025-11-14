BIGZ ulazi na gastronomsku mapu Beograda - otvoren restoran BIGZ 011

U istorijskoj i kultnoj zgradi BIGZ-a, jednom od najznačajnijih ostvarenja srpskog modernizma, sinoć je otvoren restoran BIGZ 011, donoseći Beogradu novu dimenziju urbane gastronomije i spajajući istoriju, arhitekturu i kreativnu energiju ovog legendarnog prostora.

Zgradu BIGZ-a projektovao je čuveni arhitekta Dragiša Brašovan između 1936. i 1940. godine kao zgradu Državne štamparije Kraljevine Jugoslavije. Kada je izgrađena, bila je četvrta štamparija po veličini u Evropi i najveći objekat u tadašnjoj Jugoslaviji. Godine 1992. zgrada je proglašena kulturnim dobrom, a tokom poslednjih decenija postala je simbol kreativne energije Beograda – dom umetnika, muzičara i stvaralaca koji su joj udahnuli dušu i pretvorili je u središte urbane kulture i alternativne scene grada.

Danas, potpuno obnovljen BIGZ otvara vrata novim generacijama koje žele da dožive Beograd kroz spoj arhitekture, umetnosti i gastronomije. Restoran BIGZ 011 poseduje i krovnu terasu sa panoramskim pogledom na grad, po prvi put dostupnu svim posetiocima, nudeći jedinstven ambijent za uživanje.

Unutrašnjost restorana evocira duh velikana naše istorije: zid sa 3D prikazima 15 istaknutih ličnosti, među kojima su Nikola Tesla, Milutin Milanković, Nadežda Petrović, Dis i Mileva Marić Ajnštajn,i upotpunjuje prostor stvarajući atmosferu u kojoj arhitektura i gastronomija skladno koegzistiraju. Poseban detalj enterijera predstavlja replika mozaika koji krasi ulaz u istorijski BIGZ u ulici Koste Glavinića – delo umetnika Slave Dukovskog. Ovaj mozaik, posveta pismenosti, simbolizuje znanje i stvaralaštvo i predstavlja omaž kreativnosti koju zgrada BIGZ-a decenijama nosi.

“Restoran BIGZ 011 nije samo novo mesto na gastronomskoj mapi grada – to je poziv da doživimo Beograd iz ugla jedne njegove legende,” istakao je Željko Simeunović, menadžer restorana.

Otvaranju su prisustvovale poznate ličnosti, mediji, gastro influenseri i ljubitelji urbane kulture, koji su prvi put imali priliku da uživaju u ovom jedinstvenom prostoru.

Autor: Iva Besarabić