NOVI TREND LUKSUZA: Zašto svi idu na Tajland po isceljenje i unutrašnji mir

Od masaža i Maj Taj treninga do toplih osmeha – Tajland je destinacija koja vraća ravnotežu i donosi osećaj potpunog resetovanja.

Tajland već decenijama važi za jednu od omiljenih destinacija putnika iz celog sveta, a danas više nego ikada postaje mesto za potpuni reset – spoj isceljenja, kulture i autentičnih iskustava.

Od tradicionalnih masaža do uličnih Maj Taj treninga, ova zemlja dokaz je da je „isceljenje novi luksuz“.

Autentičnost i osmesi – zašto Tajland ostaje top destinacija

Tajland nije samo zemlja rajskih plaža i užurbanih gradova. To je destinacija koja poziva putnike da uspore, udahnu dublje, povežu se sa lokalnom kulturom i odu kući osećajući se obnovljeno.

Na Svetskom sajmu turizma u Londonu, zamenica guvernera za međunarodni marketing Turističke organizacije Tajlanda, Čiravadi Kunsab, istakla je da je upravo raznolikost i toplina ljudi ono što privlači putnike. Od severa sa nacionalnim parkovima i Unesko lokalitetima, do juga poznatog po svetski slavnim plažama – Tajland nudi sve.

Ljudi kao najveća vrednost

Iako priroda oduzima dah, ono što zaista izdvaja Tajland su ljudi. Autentičnost, gostoprimstvo i osmeh – zbog toga se mnogi vraćaju iz godine u godinu. U pojedinim provincijama stopa povratnih posetilaca dostiže čak 60 odsto.

Poznat kao Zemlja osmeha, Tajland podstiče putnike da istraže manje poznate oblasti. Provincija Nan na severu, na primer, podseća na Čang Mai pre 30 godina – mirna, autentična i duboko povezana sa tradicijom.

Velnes kao globalni adut Tajlanda

Pored kulture, velnes je jedan od glavnih razloga dolaska turista. Maj Taj, tradicionalna borilačka veština, postao je popularan oblik rekreacije i jačanja vitalnosti. Zahvaljujući biljnim terapijama i čuvenoj tajlandskoj masaži, zemlja se danas ubraja među top 5 svetskih destinacija za wellness odmor.

Planinski sever nudi idealne uslove za jogu i meditaciju, dok luksuzni južni resorti uz plažu pružaju potpuni odmor za telo i duh. Velnes turizam ovde nije samo luksuz – to je i ekonomski adut, privlačeći putnike koji žele obnovu zdravlja i energije.

Suština isceljenja

Prema rečima domaćina, suština isceljenja na Tajlandu prevazilazi tretmane i spa centre. Ona se nalazi u toplini ljudi, bogatstvu kulture i sposobnosti ove zemlje da vas uspori i vrati u ravnotežu.

Autor: Dalibor Stankov