Zimski beg koji svima treba: Zašto je produženi vikend na Zlatiboru pun pogodak ove zime

Popularna planina koja je destinacija sa posebnom magijom.

Ako ti ove zime treba pauza od svega – od obaveza, gužve i svakodnevnog tempa – produženi vikend na Zlatiboru je ideja koja se ne propušta. Čim se planina zabeli, sve nekako uspori, a vazduh postane čist, oštar i lekovit. Zlatibor zimi nije samo destinacija, već osećaj.

Dani su rezervisani za zimske čarolije. Skijanje i snoubording na Torniku, onaj trenutak kada sneg škripi pod nogama i kada se sa vrha pruža pogled koji ostavlja bez daha. Čak i oni koji ne skijaju, uživaju u šetnjama kroz zavejane staze i svež vazduh.

Posle hladnog dana napolju, ništa ne prija kao topla čokolada u nekom od planinskih kafića, dok se kroz prozor gleda kako pahulje lagano padaju, jer Zlatibor ima tu moć da te natera da sedneš, zastaneš i uživaš u trenutku – bez žurbe, bez plana, bez stresa.

Večeri su posebna priča. Lagane šetnjice kroz osvetljeni centar, miris zime u vazduhu i čaša kuvanog vina koja greje dlanove i raspoloženje. Sve deluje jednostavnije, toplije i nekako bliže. Uživanje koje pruža Zlatibor - odgovara potrebama kako najmlađih, tako i najstarijih posetilaca.

Produženi vikend na Zlatiboru je dobar reset koji svima treba. Nekoliko dana snega, planine, čistog vazduha i dobrog osećaja dovoljni su da se vratiš odmoran, pun energije i sa željom da se ovaj beg od svakodnevnice što pre ponovi.

Autor: S.Paunović