Kosta Blanka sve dostupnija turistima iz Srbije: nove avio-linije i rast interesovanja za špansku obalu

Region Kosta Blanka, jedna od najpopularnijih mediteranskih destinacija u Španiji, beleži sve veće interesovanje turista iz Srbije, uz dodatno unapređenje avio-povezanosti između Beograda i provincije Alikante tokom 2026. godine.

U ovoj godini destinacija postaje još dostupnija putnicima iz Srbije, jer pored direktnih letova kompanije Viz Er, nacionalni avio-prevoznik Er Srbija najavljuje uvođenje dva nedeljna leta na relaciji Beograd–Alikante. Aerodrom Alicante–Elche Miguel Hernández godišnje opsluži više od 15 miliona putnika, što potvrđuje značaj ove provincije na evropskoj turističkoj mapi.

„Primećujemo kontinuirano povećanje interesovanja srpskih turista za Španiju, a regioni poput Kosta Blanke imaju veliki potencijal za dalji razvoj na ovom tržištu“, izjavila je Blanka Peres-Saukiljo (Blanca Pérez-Sauquillo), savetnica za turizam pri Ambasadi Španije u Beogradu.

Istovremeno, unapređuje se i avio-povezanost između dve zemlje, uz direktne letove ka destinacijama poput Madrida, Barselone, Valensije, Malage, Alikantea i Palme de Majorke. Tokom 2025. godine realizovano je ukupno 1.363 direktna leta sa oko 237.900 sedišta, što predstavlja povećanje od 19,2 odsto u odnosu na 2024. godinu.

Sa više od 200 kilometara obale i preko 70 plaža sa Plavom zastavicom, Kosta Blanka nudi raznovrsne sadržaje tokom cele godine – od mediteranske gastronomije i vinskih ruta do kulturnih i aktivnih odmora. Grad Alikante, administrativni centar provincije, izdvaja se po starom jezgru i zamku Santa Barbara, sa panoramskim pogledom na obalu. Posebno privlačna turistička destinacija je i Benidorm, grad na obali Mediterana poznat po razvijenoj turističkoj infrastrukturi i bogatom noćnom životu, koga godišnje poseti više od 2,5 miliona turista.

„Na Kosta Blanki tokom cele godine nudimo bogat kalendar događaja – od tradicionalnog festivala vatre Hogueras de San Juan u Alikanteu do muzičkih manifestacija poput Benidorm Festa, koje privlače posetioce iz cele Evrope. Upravo ovakva iskustva želimo da približimo i turistima iz Srbije“, izjavio je Hose F. Mansebo Arasil (José F. Mancebo Aracil), izvršni direktor Turističke organizacije Kosta Blanka.

Sve veći fokus turističkog sektora na srpsko tržište i jačanje saradnje sa domaćim turističkim partnerima dodatno potvrđuju potencijal ove destinacije.

Predstavljanje destinacije Kosta Blanka održano je danas u Beogradu u organizaciji regiona Kosta Blanka i Turističke organizacije Španije. Događaj je bio namenjen predstavnicima medija, turističkih agencija i turoperatora iz Srbije, uz prisustvo predstavnika Turističke organizacije Kosta Blanka, Benidorma, hotelskog sektora i Provincijskog udruženja hotelijera Alikantea.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić: Avio linija do Mostara prilika za razvoj partnerskih odnosa Srbije i BiH

Politika

Mesarović: Ulaganja u nove tehnologije i AI direktno će uticati na rast srpskog BDP-a

Društvo

ER SRBIJA OBELEŽAVA GODINU DANA DIREKTNE LINIJE IZMEĐU BEOGRADA I GUANGDŽOUA! Ruta je olakšala putovanja i doprinela jačanju ekonomske i kulturne razm

Društvo

'Novi uslovi u saobraćaju, NOVE KAZNE' Ambasador Srbije u Grčkoj otkrio važne informacije za naše turiste, pomenuo i granice

Beograd

Četiri dnevne linije gradskog prevoza od sutra imaju nove trase

Društvo

Vesić: Uskoro avio linija za Guandžo, a najkasije početkom sledeće godine i prema Šangaju!