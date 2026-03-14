Mesarović: Ulaganja u nove tehnologije i AI direktno će uticati na rast srpskog BDP-a

Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da strategija "Srbija 2030" podrazumeva nova ulaganja u privredu i infrastrukturu, ali i u nove tehnologije, poput robotike i veštačke inteligencije, što će direktno uticati na rast srpskog BDP.

Mesarovićeva je rekla da je potrebno da Srbija u narednom periodu privuče što veći broj stranih investitora i ocenila da je zemlja već dobro prepoznata na investacionoj mapi sveta.

"Srbija mora da napreduje i da radi i da postane lider u privlačenju fabrika, odnosno proizvodnih pogona, svih onih investitora koji se bave veštačkom inteligencijom i razvojem novih tehnologija. Mi smo već poslednjih godina okrenuti ka novim vrednostima i ka novim tehnologijama", rekla je Mesarovićeva za Javni servis.

Ministarka je ocenila da Srbija mora da se prilagodi svetskim trendovima, poput veštačke inteligencije, ali i da putem obrazovanja više profiliše mlade ka perspektivnim industrijama.

"Mi imamo trku sa vremenom gde tehnologija napreduje iz dana u dan. Mi te trendove zaista pratimo na dnevnom nivou i moramo još mnogo da radimo. Zato je predsednik Srbije Aleksndar Vučić izašao sa jednom sveobuhvatnom strategijom koja će pojedinačno po resorima predstaviti šta je ko dužan da uradi da bi mi bili konkurentni i da bi privlačili i takve investitore. Nije slučajno prva tačka naše strategije mir i stabilnost", rekla je Mesarovićeva i dodala da se u trenutnim svetskim kretanjima mir ne podrazumeva.

Mesarovićeva je dodala da se planira izgradnja dva velika industrijska parka u Beogradu i Inđiji.

"Industrijskih parkova u okviru kojih posluju komplementarne industrije, pogotovo recimo industrijski park Mihajlo Pupin u Beogradu koji će se graditi na 320 hektara ili industrijski park u Inđiji koji će se graditi na čak 740 hektara. To će biti jedni od najinovativnijih industrijskih parkova u svetu, ne samo u Evropi", rekla je Mesarovićeva i dodala da se industrijski park u Inđiji gradi u saradnji sa kompanijom Mint.

