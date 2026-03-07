Mesarović: Izgradićemo dva velika industrijska parka u Beogradu i Inđiji

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas, na predstavljanju nacionalne strategije "Srbija 2030", da je predviđena i realizacija šest projekata - izgradnja dva industrijska parka: "Mihajlo Pupin" u Beogradu i u Inđiji, kao i četiri industrijske zone.

"Veliki industrijski park po modelu najrazvijenijih parkova koji obavljaju tu delatnost u Kini, "Mihajlo Pupin" u Beogradu, to je industrijski park koji će biti okrenut u celosti ka novim tehnologijama u okviru kog će se razvijati naučno-istraživački centri (R&D)", rekla je Mesarovićeva u Palati Srbija.

Dodala je da će se u okviru tog parka poslovati i čitav lanac snabdevanja kad je u pitanju kompanija Mint.

"Industrijski park Mihajlo Pupin na površini od 320 hektara u Beogadu, industrijski park u Indiji na površini od 740 hektara. Opremanje svih industrijskih zona koje smo predvideli i u Ćupriji i u Leskovcu, u Vranju, Inđiji, Kosjeriću i kako sam rekla Mihajlo Pupin u Beogradu, ukupne površine 17 miliona metara kvadratnih. I na tim korisnim površinama koje planiramo komunalno, saobraćajno i elektroenergetski da opremimo, biće moguće izgraditi 5,5 miliona metara kvadratnih proizvodnih pogona", navela je Mesarovićeva.

Kako je rekla, očekuju da će to našu privredu u budućnosti održati jakom i stabilnom, kao i otpornom na sve izazove.

"I očekujemo da, u odnosu na ta ulaganja, samo građani Srbije koji ne budu želeli da rade, neće imati radno mesto. Biće i značajnih ulaganja u turističku infrastrukturu koja će podizati privrednu aktivnost u onim delovima Srbije gde je to grana razvoja i najveća šansa", istakla je ministarka.

Poručila je da je neophodno da se izgrade industrijski kapaciteti odnosno industrijski parkovi kako bismo bili konkurentni.

Autor: A.A.