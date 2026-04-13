Iskusni pilot otkrio koja odeća je apsolutni promašaj za let avionom: Dovodite sebe u veliku opasnost

Iskusni pilot upozorio je zašto japanke nisu dobar izbor za avion. U slučaju hitne evakuacije mogu da predstavljaju ozbiljan bezbednosni problem.

Nekada je putovanje avionom podrazumevalo pažljivo biranje garderobe, dok je danas većini putnika udobnost važnija od utiska. Ipak, iskusni piloti upozoravaju da odeća za let nije samo pitanje udobnosti, već se može odnositi i na bezbednost, posebno u vanrednim situacijama. Zato japanke, koliko god izgledale praktične za odlazak na plažu, možda ne bi trebalo da budu prvi izbor za ulazak u avion.

Pilot je objasnio zašto japanke mogu biti problem

Pilot poznat kao kapetan Stiv u viralnom videu istakao je da putnici često razmišljaju samo o destinaciji, a ne o samom letu. Kako je objasnio, sasvim je razumljivo da neko ko putuje na Bahame ili Karibe želi da obuče šorts i japanke, ali mnogo je važnije razmišljati o tome šta bi se moglo dogoditi usput.

Njegovo upozorenje odnosi se pre svega na hitne evakuacije, kada obuća koja nije stabilna može da postane ozbiljan problem. Japanke lako padaju sa stopala dok trčite, jurite ili se spuštate niz tobogan za evakuaciju, što dodatno povećava rizik od povreda.

Šta se može dogoditi tokom hitne evakuacije?

U slučaju hitne evakuacije, bosonogi putnik može se suočiti sa višestrukim opasnostima. Vruće površine, komadići stakla, metalni delovi ili neravan teren mogu izazvati posekotine, opekotine i druge povrede. Upravo zbog toga se otvorena obuća, poput sandala i japanki, ne smatra najboljim rešenjem za letenje u preporukama vazduhoplovstva.

Transport Canada savetuje da cipele sa pertlema, kaiševima ili funkcionalnim kopčama pružaju bolju zaštitu tokom evakuacije, dok se sandale i slične cipele sa otvorenim prstima ne preporučuju jer nisu pogodne za brzo i bezbedno kretanje.

Koja odeća je bolji izbor za let

Kapetan Stiv savetuje da se za putovanje avionom biraju zatvorene cipele ili patike koje čvrsto stoje na stopalima, kao i odeća koja pokriva veći deo tela. Preporučuju se duže pantalone, rukavi i materijali poput pamuka, jer prirodna vlakna mogu pružiti veću zaštitu od toplote od sintetike. Slične smernice se pojavljuju u drugim bezbednosnim preporukama za putnike.

Autor: S.M.