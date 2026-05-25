Važna informacija za Srbe koji kreću na more: Grci popustili pred kolonama

Hiljade turista iz Srbije koji ovog leta putuju ka Grčkoj dobili su važno olakšanje pred udarni deo sezone. Grčke vlasti odlučile su da tokom najvećih gužvi praktično suspenduju primenu novog evropskog sistema kontrole putnika EES kako bi sprečile kolaps.

To znači da na prelazima poput Evzonija tokom špica sezone neće biti pune biometrijske kontrole koja je prethodnih meseci izazivala ozbiljnu zabrinutost među turistima i prevoznicima.

Novi sistem EES, odnosno Entry/Exit System, podrazumeva detaljnu registraciju putnika iz zemalja van Evropske unije, uključujući skeniranje pasoša, fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju prilikom ulaska u šengenski prostor.

U praksi, upravo je taj sistem pretio da stvori ogromne kolone na granicama ka Grčkoj, posebno na prelazu Evzoni kojim tokom leta prolaze desetine hiljada turista iz Srbije.Procene su pokazivale da bi čekanja tokom jula i avgusta mogla da traju i više sati, pa čak i da potpuno blokiraju saobraćaj u danima smene turista.

Zbog toga su grčke vlasti, pod pritiskom turističkog sektora i lokalnih regija koje u velikoj meri zavise od gostiju iz Srbije i Balkana, odlučile da tokom najvećih opterećenja prelaze na takozvani "brzi režim rada".

To praktično znači da će se u trenucima velikih gužvi raditi samo osnovna kontrola pasoša, dok će kompletna EES procedura biti privremeno stavljena u drugi plan kako bi se saobraćaj ubrzao.

Za srpske turiste ovo je verovatno najvažnija vest pred glavni deo letnje sezone.

Poslednjih nedelja među putnicima je rasla bojazan da bi nova evropska pravila mogla da pretvore put ka grčkim letovalištima u višesatno čekanje na granici, posebno vikendom kada najveći broj turista kreće na odmor.

Najkritičniji ostaju petak popodne, subota rano ujutru i nedelja pri povratku iz Grčke, kada se na prelazima Preševo i Evzoni tradicionalno stvaraju kilometarske kolone.

Iako formalno EES sistem ostaje na snazi i nije zvanično ukinut, Grčka je očigledno procenila da bi njegova stroga primena tokom leta ozbiljno ugrozila turističku sezonu.

Drugim rečima, između evropske birokratije i turizma - Grci su izabrali turizam.

To je posebno važno za sever Grčke, Halkidiki i olimpijsku regiju, gde upravo turisti iz Srbije čine jedan od najbrojnijih i finansijski najvažnijih delova letnje sezone.

Ipak, i pored ove odluke, gužve na granicama neće nestati. Tokom vikenda i dalje se očekuju višesatna čekanja, naročito na Evzoniju, ali se procenjuje da će situacija biti znatno podnošljivija nego što se strahovalo pre nekoliko meseci.

Zbog toga turističke organizacije i dalje savetuju putnicima iz Srbije da pažljivo planiraju vreme polaska, prate kamere uživo na graničnim prelazima i, kada je moguće, koriste alternativne pravce preko Dojrana ili Medžitlije.

Autor: S.M.