Kako najbrže stići od aerodroma u Beču do centra grada?

Beč je već godinama jedna od najpopularnijih destinacija za putnike sa Balkana. Bilo da u prestonicu Austrije putujete turistički, u posetu porodici i prijateljima koji tamo žive, ili vas vode poslovne obaveze, jedno je sigurno - čim avion sleti na aerodrom, suočićete se sa prvim i najvažnijim logističkim izazovom: kako najbrže, najlakše i bez stresa stići do centra grada?

Iako je bečki aerodrom Schwechat izuzetno moderno i dobro organizovanočvorište, za nekoga ko ne poznaje grad ili putuje sa dosta prtljaga, snalaženjemeđu silnim linijama vozova, autobusa i različitih taksi službi može bitiprilično naporno. Kada na to dodate jezičku barijeru i rizik od neplaniranihtroškova, početak puta može da presedne.

Da vam se to ne bi desilo, detaljno smo istražili sve dostupne opcije prevoza od aerodroma do centra Beča, uporedili njihove cene, prednosti i mane, i pronašli rešenje koje nudi najbolji odnos cene, komfora i brzine.

Opcija 1: Ekspresni vozovi - Brzi, ali vas ostavljaju na pola puta

Kada turisti pretražuju prevoz sa aerodroma, prva stvar na koju nailaze jeste CAT (City Airport Train). Reč je o prepoznatljivom zeleno-belom ekspresnom vozu koji vozi direktno od aerodroma do stanice Wien Mitte u centru grada.

• Prednosti: Voz vozi bez stajanja i vožnja traje svega 16 minuta. Unutrašnjost je čista i komforna.

• Mane: Ova opcija uopšte nije jeftina. Karta u jednom pravcu po osobi iznosi oko 15 EUR. Ako putujete u paru ili sa porodicom, računica odmah postaje neisplativa. Najveći problem je što vas voz ostavlja na železničkoj stanici. Ukoliko se vaš hotel ili apartman ne nalaze tik uz stanicu, to znači da sa svim koferima morate da presedate na metro (U-Bahn), autobus ili da na licu mesta tražite lokalni taksi. Na kraju, umesto 16 minuta, vaše putovanje do krajnje adrese može potrajati i duže od sat vremena, uz konstantno vučenje prtljaga kroz gužvu.

Alternativa unutar železnice je prigradski voz S-Bahn (linija S7). On je znatno jeftiniji (karta je nekoliko evra), ali staje na svakoj usputnoj stanici, vožnja traje duže, a gužve u špicevima su ogromne, pa često nećete imati gde ni da sednete sa stvarima.

Opcija 2: Aerodromski autobus – Pristupačno, ali zavisite od saobraćaja

Druga opcija koja se često koristi jesu autobusi kompanije Vienna Airport Lines. Oni povezuju aerodrom sa nekoliko ključnih lokacija u Beču, kao što su Glavna železnička stanica (Hauptbahnhof), Zapadna stanica (Westbahnhof) ili Schwedenplatz.

• Prednosti: Karte su nešto povoljnije od ekspresnog voza (oko 9–10 EUR po osobi), a autobusi su opremljeni prostorom za prtljag.

• Mane: Autobus ide po redu vožnje, što znači da u slučaju kašnjenja aviona ili zadržavanja na pasoškoj kontroli morate čekati sledeći polazak. Takođe, pošto se kreće drumskim saobraćajem, autobus direktno zavisi od stanja na putevima. Bečki špicevi umeju da budu prilično intenzivni, pa vožnja može ozbiljno da se oduži. Baš kao i kod voza, autobus vas ne vozi na kućnu adresu – ponovo vas čeka prelazak u gradski prevoz sa stvarima u rukama.

Opcija 3: Uzimanje taksija na licu mesta – Rizik od "astronomskih" računa

Mnogi putnici, umorni od leta i pakovanja, odlučuju da po izlasku sa terminala jednostavno sednu u prvi slobodan taksi koji stoji u redu ispred aerodroma. Iako ovo deluje kao najjednostavniji potez, u praksi se često pretvara u najskuplju grešku.

• Prednosti: Auto je tu, odmah ulazite i vozite se direktno do hotela.

• Mane: Izuzetno visoka cena. Regularni taksi koji uzmete na licu mesta vozi isključivo po taksimetru. Ruta od aerodroma



Švehat do centra grada, u zavisnosti od gužve u saobraćaju i tačne lokacije vašeg smeštaja, može vas lako koštati jako puno.

Pored toga, na aerodromu često operišu i divlji taksisti koji vrebaju neupućene turiste i naplaćuju im nerealne iznose. Dodatni problem može biti komunikacija, jer mnogi lokalni vozači ne govore dobro engleski, pa objašnjavanje adrese može potrajati.

Opcija 4: Pametno rešenje – Unapred rezervisana privatna vožnja na našem jeziku

Nakon analize svih opcija, dolazimo do zaključka da većina putnika želi tri stvari: da ne vuče kofere po javnom prevozu, da stigne tačno ispred vrata svog smeštaja i da unapred zna koliko će to da košta. Upravo zbog toga je usluga unapred rezervisanog privatnog transfera postala apsolutni hit među našim ljudima koji putuju u Beč.



Kada se sve sabere, ubedljivo najbolja opcija na tržištu je specijalizovani servis flughafentaxi-wien.com, koji je u potpunosti prilagođen potrebama putnika sa naših prostora.

Evo zbog čega ova opcija ostavlja sve druge daleko iza sebe:

• Fiksna cena od samo 38 EUR: Za razliku od običnog taksija gde sa strahom gledate u taksimetar dok stojite u gužvi, ovde je cena fiksna i iznosi samo 38 EUR za vožnju u jednom pravcu do centra grada. Nema skrivenih troškova, nema doplate za prtljag, niti cena raste ako se saobraćaj uspori. Kada putujete u grupi od dvoje ili troje ljudi, ova opcija je ekonomičnija čak i od voza, a dobijate stopostotni komfor.

• Rezervacija preko Viber i WhatsApp aplikacija: Zaboravite na komplikovane sisteme, pozivanje austrijskih brojeva i trošenje rominga. Kompletnu rezervaciju možete završiti na našem jeziku za manje od jednog minuta. Sve što je potrebno jeste da pošaljete poruku putem omiljenih aplikacija Viber ili WhatsApp, napišete vreme vašeg leta i adresu, i vaša vožnja je obezbeđena.

• Vozači koji govore srpski jezik: Jedna od najvećih prednosti za ljude iz regiona jeste to što u vozilima rade profesionalni vozači koji govore naš jezik. Nema jezičke barijere, neprijatnog ćutanja ili nesporazuma oko adrese. Naši vozači su izuzetno ljubazni, pomoći će vam oko prtljaga, a usput možete dobiti i pregršt korisnih, lokalnih saveta o Beču – gde pojesti najbolju sacher tortu, koje muzeje posetiti i kako se najlakše kretati kroz grad.

• Doček na terminalu bez stresa: Vaš vozač prati status vašeg leta u realnom vremenu. Bilo da vaš avion kasni ili sleti ranije, on će vas čekati na dolaznom terminalu sa natpisom sa vašim imenom. Vaše je samo da preuzmete prtljag, prepustite se profesionalcima i uživate u vožnji do praga vašeg hotela.

Kako doneti pametnu odluku?

Putovanja treba da budu uživanje, a ne izvor stresa i nervoze. Kada se uporede cene karata za voz ili autobus za više osoba, vreme koje izgubite čekajući na stanicama i napor nošenja teških kofera kroz gradski metro, jasno je da udobnost privatne vožnje nema alternativu.

Zašto biste rizikovali sa nepoznatim taksistima na aerodromu i plaćali basnoslovne sume, kada možete imati premium uslugu po ceni koja je pristupačna svačijem džepu?

Pre nego što se spakujete i krenete na put, obezbedite sebi bezbrižan dolazak u austrijsku prestonicu. Posetite sajt Flughafentaxi Wien, pošaljite brzu poruku na Viber ili WhatsApp i osigurajte svoju sigurnu, brzu i udobnu vožnju do centra Beča za samo 38 EUR. Vaš odmor počinje onog trenutka kada sletite – neka bude maksimalno opušten!

Autor: A.A.