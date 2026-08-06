Dnevni horoskop: Vage ne znaju na koju će stranu od problema i NISU JEDINE! Zvezde danas i NJIMA predviđaju haos

Saznajte šta vas u četvrtak, 6. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Ovan

Posle deset meseci, Venera, planeta ljubavi i novca, ulazi u vašu astrološku kuću braka i partnerskih odnosa praveći opoziciju sa Neptunom, planetom obmana, u vašem znaku što nepovoljno utiče na komunikaciju i finansije.

Bik

Vaš vladalac Venera posle deset meseci ulazi u vašu astrološku kuću posla i zdravlja fokusirajući vas na radne obaveze i zadatke i rešavanje važnih zdravstvenih pitanja. Uvodite neke zdravije navike.

Blizanci

Venera, koja upravlja vašim emotivnim životom, ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti i pravi opoziciju sa Neptunom, planetom obmana, donoseći vam susret sa šarmantnom ali nepouzdanom osobom. Finansijski problemi.

Rak

Posle deset meseci, Venera ulazi u kuću privatnog života i obrazuje izazovan aspekt sa Neptunom donoseći vam finansijske probleme i konflikte, nesporazume, svađe, rasprave i sukobe sa članovima porodice, naročito sa ženama.

Lav

Venera, planeta ljubavni i novca, posle deset meseci, ulazi u treću kuću, donoseći vam nove kontakte i poznanstva, uvećanje prihoda i uspeh u poslovnim dogovorima i priliku za potpisivanje ugovora o isplativom poslu.

Devica

Posle deset meseci, Venera, vladalac vaših finansija i kreativnosti, ulazi u kuću posla i novca, donoseći vam uvećanje prihoda preko nekretnina, porodičnog biznisa ili nekog drugog vida samostalne delatnosti.

Vaga

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, ulazi u vaš znak, posle godinu dana, ali pravi opoziciju sa Neptunom koja upozorava na nesporazume i sukobe u partnerskim odnosima i probleme sa finansijama.

Škorpija

Venera, vladalac vaših partnerskih odnosa i tajni, posle deset meseci ulazi u kuću podsvesti što podstiče vašu intuiciju i interes za duhovne i teme iz oblasti psihologije. Potreba za introspekcijom.

Strelac

Posle deset meseci, Venera ulazi u kuću društvenog života, planova, ciljeva i novca, donoseći vam finansijski i uspeh u karijeri, napredovanje na poslu. Ulazak u ljubavnu vezu s nekim koga upoznajete preko prijatelja ili interneta.

Jarac

Venera, ulazi u kuću karijere kojom i upravlja, ali pravi opoziciju sa Neptunom, planetom manipulacija, u kući privatnog života, donoseći vam porodične, finansijske i probleme na poslu, naročito sa ženama.

Vodolija

Ulazak Venere u devetu kuću aktivira veliki vazdušni trigon donoseći vam uspeh u inostranstvu, privatnom biznisu, uvećanje prihoda i priznanja za profesionalni rad. Slobodne Vodolije mogu da uđu u novu romansu.

Ribe

Posle deset meseci, Venera ulazi u kuću novca, ali pravi opoziciju sa vašim vladaocem Neptunom, koji upravlja i vašom karijerom, donoseći vam finansijske i probleme sa podelom imovine, ostvarivanjem prava na alimentaciju.

Autor: S.M.