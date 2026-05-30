DNEVNI HOROSKOP: Bikovi u problemu zbog ljubomornih partnera, a Ovnove i Rakove očekuju SVAĐE sa ženama

Saznajte šta vas očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

OVAN

Mesec ulazi u vašu devetu kuću i obrazuje opoziciju sa Uranom u kući partnerstva donoseći vam sukobe s voljenom osobom. Vanredni izdaci. Rasprave sa ženama u porodici. Uvećanje prihoda preko nekretnina.

BIK

Mesec u kući novca pravi inkonjunkciju s vašim vladaocem Venerom čineći vas sklonim preterivanju s troškovima, ali i u hrani. Tenziju u ljubavi podstiče partnerova ljubomora i posesivnost.

BLIZANCI

Opozicija između Meseca u kući partnerstva i Urana u vašem znaku donosi probleme, sukobve i rasprave s voljenom osobom. Dobici preko posla sa nekretninama ili neke druge samostalne delatnosti. Opasnost u saobraćaju.

RAK

Vaš vladalac Mesec u kući posla pravi napet aspekt sa Uranom u kući prepreka i oganičenja donoseći vam iznenadnu promenu planova. Vanredni troškovi. Kontakt s osobama iz prekookeanske zemlje. Konflikti sa ženama u porodici.

LAV

Mesec u kući ljubavi i kreativnosti obrazuje napet aspekt sa Uranom, vladaocem partnerskih odnosa, u kući neočekivanih situacija donoseći vam iznenadnu svađu ili razdvajanje od voljene osobe. Opasnost od skandala u javnosti.

DEVICA

Uran u kući karijere obrazuje izazovan aspekt sa Mesecom u kući privatnog života zbog čega možete biti rastrzani između porodičnih obaveza i poslovnih obaveza. Konflikti sa ženama, ma kog pola da ste. Stomačne tegobe.

VAGA

Aspekt između vašeg vladaoca Venere, koja upravlja i vašim finansijama, i Meseca u kući komunikacija zahteva da se prilagodite situaciji na poslu. Problemi na putovanjima, sa pravnim pitanjima ili na ispitu.

ŠKORPIJA

Mesec u kući posla obrazuje opoziciju s Uranom u kući novca donoseći vam iznenadne troškove. Sukobi sa ženama u porodici. Problemi na ispitima, s putnom dokumentacijom, radnim dozvolama ili pravnim pitanjima. Nesanica.

STRELAC

Mesec u vašoj kući ličnosti pravi opoziciju sa Uranom u kući partnerstva donoseći vam sukob s voljenom osobom ili probleme sa sudskim sporom. Susret sa starom simpatijom. Dobici preko nekretnina ili privatnog biznisa.

JARAC

Vaš vladalac Saturn u kući privatnog života pravi trigon s Mesecom u kući ideja donoseći vam dobitke preko samostalne delatnosti ili nekretnina. Ipak, biće i vanrednih izdataka u vezi sa podelom imovine, nasledstvom.

VODOLIJA

Mesec u kući neočekivanih okolnosti pod uticajem vašeg vladaoca Urana iz kuće ljubavi donosi iznenadni raskid ili razdvajanje od partnera. Dobici preko saradnje sa strancima iz nemačkog jezičkog područja. Opasnost u saobraćaju.

RIBE

Izazovan aspekt između Meseca u kući karijere i Urana u kući privatnog života donosi vam iznenadne sukobe s nadređenima i članovima porodice. Slobodne Ribe očekuje upoznavanje s mlađom osobom preko interneta. Provodite više vremena u prirodi.

Autor: S.M.