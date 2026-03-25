DNEVNI HOROSKOP: Ovan fokusiran na svoj cilj, Blizance očekuje društveni uspeh, Vage problemi za ženama, Strelca nova ljubav

Saznajte šta vas u sredu, 25. mart, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Konjunkcija Sunca i Saturna na četvrtom stepenu vašeg znaka, stepenu privatnog biznisa i nekretnina, fokusira vas na ostvarivanje vaših ideja i dugoročnih ciljeva. Problemi u porodici. Stomačne tegobe.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Naglašena kuća podsvesti ali i strahova u kojoj Sunce danas pravi spoj sa Saturnom, naglašava vašu intuiciju i podložnost depresivnom raspoloženju. Problemi sa dokumentacijom i na kraćim putovanjima. Opasnost u saobraćaju.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Konjunkcija Sunca i Saturna u 11. astrološkoj kući donosi vam finansijski i društveni uspeh, nagrade i priznanja. Prva Mesečeva četvrt u kući posla upozorava na oprez s novcem. Ne žurite s donošenjem važnih odluka.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Jednom godišnje, prva četvrt vašeg vladaoca Meseca nađe se u vašem znaku a ove godine upozorava na probleme sa saradnicima i finansijama. Konjunkcija Sunca i Saturna u kući karijere donosi napredovanje na poslu.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Konjunkcija vašeg vladaoca Sunca i Saturna u devetoj kući, donosi vam priliv energije i dobitke preko putovanja, obrazovanja ili pravnih pitanja. Pazite šta izjavljujete i potpisujete. Slobodni Lavovi mogu da upoznaju sudbinsku ljubav.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Spoj Sunca i Saturna u kući finansija upozorava na probleme sa nasledstvom, podelom bračne imovine, alimentacijom ili stipendijom. Prva Mesečeva četvrt u 11. kući donosi vam finansijski i društveni uspeh. Nesanica.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Prva Mesečeva četvrt u kući karijere donosi vam probleme na poslu, naročito sa ženama. Konjunkcija Sunca i Saturna u sedmoj kući, upozorava na probleme u partnerskim odnosima, ljubavnim i poslovnim. Potreban vam je odmor.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Spoj Sunca i Saturna u šestoj kući fokusira vas na radne obaveze i zadatke. Prva Mesečeva četvrt u devetoj kući donosi vam novac preko putovanja, inostranstva, pravnih pitanja ili visokog obrazovanja. Podložnost zabludama.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Prva Mesečeva četvrt u kući novca upozorava na finansijske probleme. Spoj Sunca i Saturna u kući ljubavi i kreativnosti, donosi ozbiljnu emotivnu vezu i mogućnost trudnoće Strelcima koji planiraju potomstvo. Uspeh u privatnom biznisu.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Konjunkcija Sunca i Saturna u kući privatnog života donosi vam probleme, konflikte i svađe s članovima porodice. Prva Mesečeva četvrt u sedmoj kući donosi probleme u partnerskim odnosima. Kardiovaskularne tegobe. Bol u zglobovima.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Prva Mesečeva četvrt u šestoj kući upozorava na poslovne i probleme sa saradnicima. Konjunkcija Sunca i Saturna u trećoj kući donosi vam potpisivanje ugovora o isplativom poslu, kao i uspeh preko kraćih putovanja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Konjunkcija Sunca i Saturna u kući posla i novca opominje da će biti neophodno da uvedete mere štednje. Prva četvrt Meseca, vladaoca ljubavnog života, u kući ljubavi, slobodnima donosi susret s nekim s kim mogu ući u ozbiljnu vezu.

Autor: D.Bošković