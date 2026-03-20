DNEVNI HOROSKOP: Škorpije očekuje odličan dan na planu ljubavi - pripadnici ovog znaka ulaze u vezu

Saznajte šta vas u petak, 20. marta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Ovan

Sunce, posle godinu dana ulazi u vašu kuću ličnosti donoseći vam prilivenergije, vitalnosti, entuzijazma i podstiče vaše ambicije. Merkur uvečekreće direktnim hodom preko kuće podsvesti što naglašava vašu intuiciju.

Bik

Ulazak Sunca, vladaoca vašeg privatnosti, posle godinu dana, u kućupodsvesti, naglašava vašu potrebu za preispitivanjem prošlosti. Merkur, uveče, kreće direktnim hodom donoseći vam finansijski i uspeh u karijeri.

Blizanci

Posle godinu dana, Sunce, vladalac vašeg ljubavnog života i kreativnosti, ulazi u kuću društvenog života i finansija, donoseći vam novac, rastugleda ili uspeh u javnoj delatnosti. Nesporazumi sa saradnicima.

Rak

Sunce u kući karijere, posle godinu dana, najavljuje veliki uspeh uprkos osobama na poslu koji žele da vas ometaju. Merkur uveče kreće direktno preko devete kuće i donosi uspeh s pravnim pitanjima, na ispitima, prekookeanskim putovanjima.

Lav

Vaš vladalac Sunce u devetoj kući donosi vam finansijski i uspeh uinostranstvu, visokom obrazovanju i s pravnim pitanjima. Merkur uvečekreće direktno preko kuće novca donoseći dobitke preko podele imovine, alimentacije ili stipendije.

Devica

Sunce ulazi u kuću novca gde će ga ometati Saturn i Neptun, planeteštednje i prevara, donoseći probleme sa finansijama. Istog dana, vašvladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom kreće direktno i donosiprobleme sa partnerom.



Vaga

Posle godinu dana, Sunce u sedmoj kući, gde se nalaze Saturn i Neptun, planete sumnje i obmana, donosi rasprave s partnerom, razvod ili raskid. Merkur, planeta komunikacija, kreće direktno i podstiče vašu želju zareorganizacijom posla.

Škorpija

Merkur, vladalac vaše intime, kreće direktno preko kuće ljubavi ikreativnosti donoseći vam nova poznanstva i uspeh u privatnom biznisu. Slobodne Škorpije očekuje susret s nekim s kim možete da uđete u ozbiljnu vezu.

Strelac



Sunce u kući ljubavi donosi slobodnima novu ljubav, zauzetima preporodbraka. Uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti, pravnim procesima, na ispitu. Merkur uveče kreće direktno preko kuće privatnosti donoseći porodične probleme.

Jarac

Sunce, vladalac vaše intime, ulazi u kuću privatnosti, gde ga čekaju vašvladalac Saturn i Neptun, planete discipline i manipulacija, donoseći sukobe s muškarcima u porodici. Direktan hod Merkura donosi isplativugovor ili kupovinu kola.

Vodolija

Ulazak Sunca u kuću biznisa i intelekta donosi potpisivanje ugovora oisplativom poslu ili uspešno polaganje važnog ispita. Merkur krećedirektno što povoljno utiče na odnos sa partnerom, kao i sa braćom, sestrama i rođacima.



Ribe



Posle godinu dana, Sunce u kući novca gde ga čekaju Saturn i Neptun, planete štednje i obmana, donosi manju zaradu. Merkur, uveče krećedirektno preko vaše kuće ličnosti i podstiče želju da svoje originalneideje pretvorite u delo.

Autor: S.M.