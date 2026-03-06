DNEVNI HOROSKOP: Rak dobija priliku da se istakne, Vaga ima finansijske probleme, Vodoliju čeka nova ljubav

Saznajte šta vas danas, 6. marta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sa Venerom, planetom ljubavi, lepote i novca, koja upravlja vašim partnerskim odnosima, posle godinu dana, u vašoj kući ličnosti, vi ste znak u trendu, popularni i omiljeni, naročito u društvu suprotnog pola. Vanredni troškovi.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Vaš vladalac Venera, planeta ljubavi i novca, koja upravlja i vašim poslom, posle godinu dana, ulazi u Ovna, znak svog pada, što će se nepovoljno odraziti na vaše finansije ali i na vaš odns s voljenom osobom. Tajna romansa.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Venera, planeta lepote, ljubavi i novca, posle godinu dana ulazi u vašu kuću društvenog života donoseći vam više izlazaka i druženja s prijateljima. Uprkos raspravama s nadređenima, ne odustajete od svog cilja. Nesanica.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Venera, planeta novca, posle godinu dana u astrološkoj kući karijere, donosi vam priliku da pokažete svoje znanje i da uvećate prihode. Teško vam je da postignete ravnotežu između privatnog života i posla. Nesanica.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Ulazak Venere, koja upravlja vašom karijerom i dogovorima, u kuću obrazovanja i putovanja, posle godinu dana, donosi vam uspeh u inostranstvu, na ispitima, preko saradnje sa strancima i u rešavanju pravnih pitanja.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Venera, koja upravlja vašim finansijama, posle godinu dana ulazi u kuću novca gde je već čeka Neptun, simbol obmana i prevara, donoseći vam probleme s nasledstvom, podelom imovine, alimentacijom, kreditima ili dobijanjem stipendije.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac Venera koja upravlja i vašim finansijama, posle godinu dana, ulazi u znak svog pada, donoseći vam probleme s novcem, ugovorima, poslovnim ortaklucima, sudskim sporovima ili pravnim pitanjima. Glavobolja.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Venera, koja upravlja vašim partnerskim odnosima i poslom, posle godinu dana, ulazi u kuću svakodnevice i zdravlja, donoseći vam brojne obaveze, neplanirane troškove i sukobe sa saradnicima, naročito sa ženama.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Posle godinu dana, Venera, planeta ljubavi, lepote i novca, ulazi u kuću ljubavi, gde je čekaju Neptun i Saturn, simboli ljubavnog zanosa i trajanja, donoseći vam romansu koja može da preraste u ozbiljnu vezu. Menjate način ishrane.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Venera, planeta ljubavi i novca, koja upravlja vašom karijerom, posle godinu dana, ulazi u vašu kuću privatnog života, donoseći vam finansijske i probleme sa članovima porodice. Sukobi sa ženama na poslu.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Ulazak Venere, planete ljubavi i uživanja, posle godinu dana, u kuću komunikacija, gde se već nalazi Neptun, simbol romantike i emotivnog zanosa, nagoveštava susret na kraćem putu koji može da preraste u lepu ljubavnu priču.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Ulazak Venere, planete novca koja upravlja vašim finansijama, u astrološku kuću posla, nakon godinu dana, donosi vam podršku važne osobe, najverovatnije žene, ma kog pola da ste. Zadržavanje vode u organizmu.

Autor: Iva Besarabić