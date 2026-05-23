DNEVNI HOROSKOP: Vage mogu da se oslone na svoju intuiciju, Ribe uživaju u TAJNOM SUSRETU, a JEDAN ZNAK očekuje ozbiljna svađa sa partnerom

Saznajte šta vas u subotu, 23. maja, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Ovan

Vaš vladalac, retrogradni Pluton, u kući društvenog života, planova i novca, pravi inkonjunkciju sa Venerom, vladaocem partnerskih odnosa i posla, donoseći vam finansijske probleme i nesporazume sa voljenom osobom.

Bik

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim poslom, obrazuje izazovan aspekt sa retrogradnim Plutonom, vladaocem partnerskih odnosa i ograničenja, donoseći vam probleme sa saradnicima i u emotivnoj vezi. Izbegavajte nepotrebne troškove.

Blizanci

Mesec ulazi u kuću privatnosti donoseći svađe sa članovima porodice. Inkonjunkcija između Venere u kući novca i Plutona u devetoj kući upozorava na probleme na putovanjima, ispitima, u inostranstvu i sa pravnim pitanjima.

Rak

Venera, koja upravlja vašom karijerom, u vašem znaku, pravi napet aspekt sa retrogradnim Plutonom u kući novca i rizika, pa izbegavajte nepotrebne troškove i ne pozajmljujete novac nikome. Problemi sa ženama na poslu.

Lav

Pluton koji upravlja vašom privatnošću, u kući odnosa s drugima, pravi inkonjunkciju s Venerom u kući ograničenja, donoseći vam finansijske i probleme pravne prirode. Tajna romansa sa strancem.

Devica

Venera u kući planova i finansija, obrazuje napet aspekt sa retrogradnim Plutonom u kući posla, donoseći vam probleme u inostranstvu, na putovanjima, ispitima i u rešavanju pravnih pitanja. Sukobi sa ženama.

Vaga

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, pravi inkonjunkciju sa retrogradnim Plutonom, donoseći vam rasprave sa voljenom osobom, ali i vanredne izdatke. Ulazak Meseca u kuću podsvesti naglašava vašu intuiciju.

Škorpija

Vaš vladalac Pluton, koji upravlja i vašim poslom, obrazuje napet aspekt sa Venerom, vladaocem partnerskih odnosa i tajni, donoseći vam manje finansijske probleme. Prilagodite se željama i potrebama voljene osobe.

Strelac

Retrogradni Pluton, u kući biznisa, obrazuje inkonjunkciju s Venerom u kući novca, donoseći finansijske probleme. Nije vreme za ulaganje u nov posao, niti za pozajmljivanje novca. Mesec u kući karijere donosi sukobe sa ženama na poslu.

Jarac

Venera, koja upravlja vašom karijerom, u kući partnerstva, pravi izazovan aspekt s Plutonom u kući posla, što vam otežava uspostavljanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Problemi sa koleginicama.

Vodolija

Retrogradni Pluton u vašem znaku pravi inkonjunkciju sa Venerom u kući posla donoseći vam manje finansijske ili probleme sa strancima, na putovanjima ili ispitima. Moraćete da se prilagodite zahtevima saradnika.

Ribe

Mesec u kući partnerstva uzpozorava na rasprave sa voljenom osobom. Venera u kući ljubavi i kreativnosti u napetom aspektu sa Plutonom u kući podsvesti i tajni, slobodnim Ribama donosi susret sa harizmatičnom, zauzetom osobom.

Autor: S.M.