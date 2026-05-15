DNEVNI HOROSKOP: Ovna očekuje sukob sa šefom, Vagu uspeh s pravnim pitanjima

Saznajte šta vas u petak, 15. maja, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

OVAN

Mesec ulazi u kuću posla i pravi napet aspekt s vašim vladaocem, retrogradnim Plutonom, u kući društvenog života i novca, donoseći vam uvećanje prihoda preko nekonvencionalnih izvora zarade. Sukob sa autoritetima.

BIK

Ulazak Meseca u vašu kuću ličnosti pod uticajem retrogradnog Plutona iz kuće karijere, donosi vam sukobe sa autoritetima, nadređenima ili jednim roditeljem. Rasprave s voljenom osobom, zbog njene potrebe za dominacijom.

BLIZANCI

Mesec u kući podsvesti i ograničenja obrazuje napet aspekt sa retrogradnim Plutonom u devetoj kući donoseći vam probleme na putovanjima, ispitima ili u rešavanju pravnih pitanja. Skloni ste preispitivanju starih odluka.

RAK

Vaš vladalac Mesec ulazi u kuću planova praveći izazovan aspekt s retrogradnim Plutonom u kući novca i rizika donoseći vam finansijske probleme, naročito sa kreditima, zatim, u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.

LAV

Ulazak Meseca, koji upravlja vašom intuicijom i maštom, u kuću karijere, pod uticajem retrogradnog Plutona iz kuće partnerstva, donosi vam zastoj u poslu i rasprave s voljenom osobom. Kardiovaskularne tegobe.

DEVICA

Vaš vladalac Merkur, koji vlada i vašom karijerom približava se Uranu, donoseći iznenadne probleme na putovanjima, s pravnim pitanjima, nadređenima, u inostranstvu ili na ispitima. Svađe ili nesporazumi sa saradnicima i kolegama.

VAGA

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, u kući putovanja i visokog obrazovanja, pravi sekstil s Mesecom u kući novca, donoseći vam dobitke preko stranaca, na ispitima ili rešavanje pravnih pitanja.

ŠKORPIJA

Vaš vladalac, retrogradni Pluton, u kući privatnosti, pravi kvadrat sa Mesecom u kući partnerstva, donoseći vam rasprave i svađe sa članovima porodice. Budite oprezniji prilikom sklapanja dogovora ili potpisivanja dokumenata ili ugovora.

STRELAC

Mesec ulazi u kuću posla i zdravlja praveći izazovan aspekt sa retrogradnim Plutonom u kući komunikacija, što upozorava na probleme na kraćim putovanjima, prilikom dogovora i s ugovorima.Neophodan je dodatni oprez u saobraćaju.

JARAC

Retrogradni Pluton u kući posla obrazuje izazovan aspekt sa Mesecom u kući kreativnosti donoseći vam novac preko javne delatnosti, privatnog biznisa ili nekonvencionalnih vidova zarade. Osetljiv želudac.

VODOLIJA

Mesec u kući privatnog života pravi napet aspekt sa retro-Plutonom, vladaocem vaše karijere, u kući ličnosti, donoseći vam probleme, svađe i rasprave s članovima porodice, kao i sa nadređenima i autoritetima.

RIBE

Ulazak Meseca u kuću komunikacija pod uticajem retrogradnog Plutona iz kuće podsvesti donosi vam isplativ ugovor, dobitke preko kraćih putovanja ili povratak nekim starim poslovnim idejama. Susret sa bivšom simpatijom.

Autor: S.M.