Dnevni horoskop: OVAJ ZNAK dobija poziv za izlazak od Škorpije, a Jarčevi neka se paze porodičnih svađa

Saznajte šta vas u nedelju, 24. maja, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

OVAN

Zbog inkonjunkcije između Meseca i vašeg vladaoca, retrogradnog Plutona, prilagodite se novim okolnostima na poslu i izbegavajte konflikte sa šefom. Novac stiže preko honorarnog posla. Oprez za volanom.

BIK

Izazovan aspekt između Meseca i Urana u kući posla donosi probleme sa nekretninama, građevinskim radovima, ekonomijom, poljoprivredom. Jedan Jarac želi da vas vidi. Izbegavajte hladne, gazirane napitke.

BLIZANCI

Mesec u kući privatnog života pravi kvadrat sa vašim vladaocem Merkurom, planetom komunikacija u vašem znaku donoseći vam konflikte i rasprave sa članovima porodice. Čuvajte dokumenta i vredne sitnice.

RAK

Prilagodite se novim aktivnostima na radnom mestu. Napeti aspekti vašeg vladaoca Meseca u kući prepreka i ograničenja upozoravaju na oprez sa finansijama. Poziv za izlazak od Škorpije. Nesanica.

LAV

Mesec u kući posla pod uticajem retrogradnog Plutona iz kuće partnerskih odnosa donosi probleme sa voljenom osobom, ali i u javnoj delatnosti ili sudskom sporu. Dopadate se nekome koga ste upoznali preko posla. Nervoza.

DEVICA

Izazovni aspekti Meseca u vašem znaku čine vas osetljivijim i nestrpljivijim, donoseći probleme s nadređenima i trzavice na emotivnom planu. Slobodne Device dobijaju poziv za izlazak od jedne Škorpije. Unosite više tečnosti.

VAGA

Mesec u kući mašte pravi sekstil s vašim vladaocem Venerom u kući karijere donoseći vam uspeh i dobitke. Ipak, moraćete da se prilagodite novoj situaciji na poslu. Poznanstvo s mlađom osobom na kraćem putu. Stomačne tegobe.

ŠKORPIJA

Vaš vladalac Pluton u kući privatnog života pod uticajem Meseca iz kuće novca, donosi vam promenu planova i vanredne troškove. Prilagodite se željama ili potrebama voljene osobe. Stomačne tegobe.

STRELAC

Napeti aspekti Meseca u kući karijere donose vam sukob s autoritetima, nadređenima ili roditeljima. Poziv za izlazak od nekoga ko stiže s puta. Venera u kući novca donosi vam dobitke preko podele imovine, stipendije ili alimentacije.

JARAC

Mesec u devetoj kući pravi sekstil sa Venerom donoseći vam dobitke preko inostranstva, putovanja, pravnih pitanja ili uspeh na ispitima. Nesporazumi, svađe i rasprave u porodici, naročito sa starijim članovima.

VODOLIJA

Inkonjunkcija između retrogradnog Plutona, vladaoca vaše karijere, u vašem znaku i Meseca donosi vam neplanirane troškove. Jedan Strelac pokušava da privuče vašu pažnju. Smanjite unos šećera.

RIBE

Merkur, vladalac partnerskih odnosa, pravi napet aspekt sa Mesecom donoseći vam sukobe i svađe sa voljenom osobom. Problemi sa finansijama. Pazite da vas neko ne obmane ili prevari. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

Autor: S.M.