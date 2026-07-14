DNEVNI HOROSKOP: Zvezde upozoravaju na poslovne probleme, a jednom znaku predviđaju novu ljubav

Saznajte šta vas u utorak, 14. jula, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Ovan

Mlad Mesec u kući privatnosti donosi sukobe u porodici, naročito sa ženama. Uveče Mesec ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti donoseći vam uspeh u poslu i visokom obrazovanju, pravnim pitanjima, na putovanjima. Nova ljubav.

Bik

Mlad Mesec u kući biznisa donosi vam dobitke preko ugovora,kraćih putovanja, intelektualnih delatnosti i poboljšanje odnosa sa braćom, sestrama i rođacima. Mesec uveče ulazi u kuću privatnog života donoseći sukobe u porodici.

Blizanci

Sa mladim Mesecom u kući novca razmišljate o novim vidovima zarade, pokretanju privatnog biznisa, imovinskim pitanjima ili donosite važnu finansijsku odluku. Ulazak Meseca u kuću komunikacija donosi dobitke preko stranih jezika.

Rak

U vreme vašeg vladaoca mladog Meseca u vašoj kući ličnosti donosite odluku u vezi sa ostvarivanjem važnog cilja. Uveče, Mesec ulazi u kuću novca gde je i Jupiter, planeta blagostanja, donoseći vam uvećanje prihoda.



Lav

Mlad Mesec u kući podsvesti naglašava vašu intuiciju i podstiče kreativnost kod umetnika, pisaca, scenarista. Mesec uveče ulazi u vaš znak donoseći vam šansu za isplati ugovor ili napredovanje u karijeri.

Devica

Sa mladim Mesecom u 11. astrološkoj kući donosite važnu finansijsku ili odluku u vezi sa društvenim ili političkim angažmanom. Ulazak Meseca u kuću podsvesti uveče naglašava vašu intuiciju i želju za odlaskom na duži put.

Vaga

Mlad Mesec u kući karijere gde je i retrogradni Merkur, donosi vam poslovne i probleme sa nadređenima, naročito sa ženama. Mesec uveče ulazi u 11. kuću i podstiče želju za druženjem sa prijateljima ili društvenim angažmanom.

Škorpija

U vreme mladog Meseca u devetoj kući donosite važnu odluku u vezi sa pravnim pitanjima, putovanjem, saradnjom sa strancima, inostranstvom. Mesec uveče ulazi u kuću karijere donoseći vam finansijske i probleme sa nadređenima.

Strelac

Sa mladim Mesecom u kući novca počinjete nešto što će vam se isplatiti na duže staze. Mesec uveče ulazi u devetu kuću gde je i vaš vladalac Jupiter donoseći vam uspeh preko rešavanja pravnih pitanja, putovanja, visokog obrazovanja.

Jarac

Mlad Mesec u kući braka i partnerskih odnosa donosi vam porodične i probleme sa voljenom osobom, razvod, raskid. Mesec uveče ulazi u kuću novca, fokusirajući vas na finansijska i pitanja u vezi sa podelom imovine, nasledstvom.

Vodolija

Sa mladim Mesecom u kući posla i zdravlja fokusirani ste na radne obaveze i zadatke, promeni nekih navika. Ulazak Meseca ulazi u kuću partnerskih odnosa, uveče, upozorava na rasprave sa partnerom, raskid ili razvod.

Ribe

Mlad Mesec u kući ljubavi i kreativnosti donosi slobodnim Ribama novu ljubav, proširenje porodice, uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti. Mesec uveče ulazi u šestu kuću gde je i vaš vladalac Jupiter i fokusira vas na posao.

Autor: S.M.