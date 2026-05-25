DNEVNI HOROSKOP: Vodolije upoznaju novu ljubav, Blizanci da se čuvaju povreda, a evo šta čeka vaš znak

Saznajte šta vas u ponedeljak, 25. maja, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima.

Ovan

Sekstil između Sunca, vladaoca emotivnog života, u kući komunikacija, i Neptuna, planete mašte, ljubavnog zanosa ali izabluda, u vašoj kući ličnosti, donosi vam romantičan susret na kraćem putu.

Bik

Sunce, vladalac vašeg privatnog života u kući novca donosi vam konflikte s članovima porodice zbog finansija, ali sekstil s Neptunom u kući mašte najavljuje dogovor ili ugovor o isplativom poslu. Podložnost alergijama.

Blizanci

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašim privatnim životom, obrazuje sekstil s Neptunom, vladaocem vaše karijere, u kući novca, donoseći vam finansijske dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade. Podložnost povredama.

Rak

Vladalac vašeg posla, Sunce, u kući prepreka, obrazuje sekstil s Neptunom, planetom prevara, u kući karijere, donoseći vam probleme u inostranstvu, na putovanjima, ispitima ili u rešavanju pravnih pitanja.

Lav

Vaš vladalac Sunce, u kući planova, obrazuje sekstil sa Neptunom, vladaocem vaših finansija i kreativnosti, donoseći vam priliku da realizujete svoje ciljeve i da uvećate prihode. Oscilacije krvnog pritiska.

Devica

Neptun, vladalac partnerskih odnosa, pravi harmoničan aspekt sa Suncem, koje upravlja vašim tajnama i maštom, donoseći mogućnost ulaska u romansu sa zauzetom osobom. Veća podložnost povredama.

Vaga

Pozicija Sunca, vladaoca vaših planova, donosi dogovor sa strancima, uspeh na ispitima, rešavanje pravnih pitanja i dobitke preko putovanja. Neko stiže s puta i želi da vas vidi. Ojačajte imunitet.

Škorpija

Sunce, koje upravlja vašom karijerom, u kući novca, pravi sekstil s Neptunom, u kući posla, donoseći vam dobitke preko kreativne delatnosti, putovanja ili privatnog biznisa. Podložnost povredama.

Strelac

Vaš vladalac Neptun, koji upravlja i vašim privatnim životom, u kući ljubavi, obrazuje sekstil sa Suncem u kući partnerskih odnosa, donoseći slobodnim Strelcima ljubav na putovanju ili nekom predavanju. Opasnost u saobraćaju.

Jarac

Sunce, vladalac vaših finansija, u kući posla, i Neptun u kući privatnog života, donose vam probleme u privatnom biznisu i sa nekretninama. Susret sa harizmatičnom osobom. Promenite način ishrane.

Vodolija

Sunce, vladalac partnerskih odnosa, u kući emotivnog života, slobodnim Vodolijama donosi priliku da upoznaju novu ljubav na kraćem putu ili preko društvene mreže. Poboljšanje odnosa s mlađim članovima porodice. Pad imuniteta.

Ribe

Sunce u kući privatnog života pravi aspekt s vašim vladaocem Neptunom u kući novca ali i ljubavi, donoseći vam rasprave sa članovima porodice i emotivnim partnerom, zbog finansija i ljubomore. Rekreirajte se.

Autor: S.M.