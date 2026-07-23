Dnevni horoskop: Zvezde donose porodične probleme OVOM ZNAKU, Jarac pravi megalomanske planove

Saznajte šta vas u četvrtak, 23. jula, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Ovan

Kvadrat između Sunca u kući hedonizma i Hirona, simbola vaše slabosti, u kući novca upozorava da pripazite na troškove. Merkur kreće direktno preko kuće privatnosti ali u kvadratu sa Saturnom u vašem znaku donoseći porodične probleme.

Bik

Sunce u kući privatnosti u kvadratu sa Hironom u vašem znaku na svetlo dana iznosi stare porodične i finansijske probleme. Merkur kreće direktno preko kuće komunikacija što vam donosi dobitke preko ugovora i nekretnina.

Blizanci

Kvadrat između Sunca u kući komunikacija i Hirona u kući podsvesti i prepreka čini vas nervoznijim i upozorava na oprez u saobraćaju. Vaš vladalac Merkur kreće direktno preko kuće posla donoseći vam prilike za zaradu.

Rak

Jupiter u kući novca u napetom aspektu sa Hironom u kući društvenog života donosi vam razočaranje u nekog prijatelja. Merkur kreće direktno preko vašeg znaka donoseći vam dobitke preko ugovora, uspeh u učenju.

Lav

Kvadrat između Jupitera u vašoj kući ličnosti i Hirona u u kući karijere donosi vamn probleme na poslu. Direktan hod Merkura preko kuće podsvesti naglašava vašu intuiciju i inters za psihologiju i umetnost.

Devica

Sunce u kući ograničenja i Hiron u devetoj kući donose vam probleme na putovanjima ili odlaganje ispita. Vaš vadalac Merkur kreće direktno preko kuće novca donoseći vam dobitke preko ugovora, trgovine, osiguranja, pravnih pitanja.

Vaga

Kvadrat između Sunca u kući planova i novca i Hirona u kući novca donosi vam probleme sa podelom imovine, alimentacijom, stipendijom. Merkur kreće direktno preko kuće karijere donoseći sukobe sa nadređenima i probleme na poslu.

Škorpija

Hiron, simbol vaše slabosti, u kući partnerstva, a Sunce u kući karijere donose ljubavne, porodične i poslovne probleme. Merkur kreće direktno donoseći uspeh u obrazovanju, pravnim pitanjima, inostranstvu, na dugim putovanjima.

Strelac

Sunce u kvadratu sa Hironom u kući posla donosi poslovne i probleme sa autoritetima i u inostranstvu. Sa direktnim Merkurom u kući novca fokusirani ste na finansije, podelu imovine, dobijanje stipendije. Podložnost infekcijama.

Jarac

Merkur kreće direktno u kući partnerstva ali pravi kvadrate sa Neptunom i vašim vladaocem Saturnom donoseći razvod, bivšeg partnera. Sunce u kući novca i Hiron u kući kreativnosti čine vas sklonim megalomanskim planovima.

Vodolija

Kvadrat između Sunca u kući partnerstva i Hirona u kući privatnog života upozorava na porodične, partnerske i sukobe sa nadređenima. Sa direktnim Merkurom u kući posla fokusirani ste na završavanje starih obaveza.

Ribe

Sunce u kući posla i zdravlja i Hirona u kući komunikacija donosi sukobe sa nadređenima. Merkur kreće direktno u kući ljubavi i kreativnosti donoseći povratak bivšeg partnera, uspeh u privatnoj ili javnoj delatnosti. Oprez u saobraćaju.

Autor: S.M.