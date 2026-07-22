Dnevni horoskop: Ovnovi ulaze u vezu, Škorpije se bore sa problemima, a Device muči prošlost

Saznajte šta vas u sredu, 22. jula, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Ovan

Sunce ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti praveći trigon sa Neptunom u vašem znaku što slobodnim Ovnovima donosi priliku za novu emotivnu vezu i proširenje porodice, a drugima uspeh u samostalnoj ili javnoj delatnosti.

Bik

Posle godinu dana, Sunce ulazi u vašu astrološku kuću privatnog života i pravi opoziciju sa Plutonom, vladaocem partnerskih odnosa, donoseći vam konflikte i rasprave sa članovima porodice, naročito sa muškarcima.

Blizanci

Sunce ulazi u kuću komunikacija gde se nalazi Jupiter, super za kraća putovanja, marketing, trgovinu, isplativ poslovni ugovor, polaganje važnih ispita, usavršavanje stranog jezika, kupovina ili prodaja auta; obnova kontakata sa komšijama.

Rak

Posle godinu dana Sunce ulazi u kuću posla i novca donoseći vam uvećanje prihoda, mogućnost da proširite poslovnu delatnost, naročito ako se bavite privatnim biznisom. Saradnja sa uticajnim i uglednim osobama.

Lav

Vaš vladalac Sunce ulazi u vaš znak i pravi trigon sa Neptunom donoseći vam priliv energije, borbenosti i vitalnosti. Fokusirani ste na karijeru i završavanje važnih pravnih i pitanja u vezi sa inostranstvom ili visokim obrazovanjem.

Devica

Ulazak Sunca u kuću podsvesti, tajni i ograničenja, posle godinu dana, podstiče vašu intuiciju i interes za psihološke i teme iz oblasti duhovnosti. Imate potrebu za mirom, tišinom i preispitivanjem prošlosti.

Vaga

Posle godinu dana, Sunce, vladalac vaših planova i finansija, ulazi u kuću društvenog života i novca, donoseći vam bolju finansijsku situaciju, ostvarivanje ciljeva i više izlazaka i druženja sa prijateljima.

Škorpija

Napeti aspekti Sunca koje posle godinu dana ulazi u kuću karijere donosi vam stagnaciju na poslu, sukobe sa nadređenima, autoritetima i saradnicima. Problemi u partnerskim i porodičnim odnosima.

Strelac

Ulazak Sunca u vašu devetu astrološku kuću gde se nalazi i vaš vladalac Jupiter donosi vam uspeh u završavanju važnih pravnih pitanja, u visokom obrazovanju, u inostranstvu, na prekookeanskim putovanjima.

Jarac

Sunce, koje upravlja vašim finansijama, ulazi u kuću novca fokusirajući vas na rešavanje važnih pitanja poput nasledstva, podele bračne imovine, dobijanja stipendije, alimentacije ili kredita, ulaganja u nešto novo.

Vodolija

Posle godinu dana Sunce ulazi u sedmu astrološku kuću donoseći vam uspeh u javnoj delatnosti, a slobodnim Vodolijama i novu, sudbinsku ljubav sa nekim zbog koga će se u vašem životu desiti veliki preokret.

Ribe

Sunce ulazi u vašu astrološku kuću posla i zdravlja, gde se nalazi i vaš vladalac Jupiter, planeta prosperiteta, koja upravlja i vašom karijerom, donoseći vam unapređenje na poslu i promenu nekih zdravstvenih navika.

Autor: S.M.