DNEVNI HOROSKOP: Zvezde Bikovima donose NOVU LJUBAV, Vage su sklone TAJNIM VEZAMA, a evo šta očekuje ostale ZNAKOVE

Saznajte šta vas četvrtak, 9. jula, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici.

Ovan

Posle deset meseci, Venera, planeta novca, koja upravlja vašim finansijama, ulazi u kuću posla i fokusira vas na karijeru donoseći i bolju finansijsku situaciju. Posvećeni ste radnim obavezama i brizi o zdravlju.

Bik

Vaš vladalac Venera ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti, donoseći vam uspeh u privatnom biznisu, umetnosti ili javnoj delatnosti. Slobodnim Bikovima može da donese novu ljubav, kao i mogućnost proširenja porodice.

Blizanci

Venera, vladalac vašeg ljubavnog života i kreativnosti, u kući privatnog života, pravi napet aspekt sa Uranom u vašoj kući ličnosti, što upozorava na finansijske, ljubavne i porodične probleme i sukobe sa ženama u kući.

Rak

Sa Venerom ulazi u kuću komunikacija i biznisa, posle deset meseci, očekuju vas finansijski dobici preko novih ugovora, kraćih putovanja, saradnje sa uglednim i uticajnim osobama. Poboljšanje odnosa sa braćom, sestrama i rođacima.

Lav

Ulazak Venere, koja upravlja vašim komunikacijama i karijerom, u kuću posla i novca, donosi vam bolju materijalnu situaciju, s tim da ćete verovatno morati da se finansijski više angažujete i u emotivnoj vezi.

Devica

Venera, planeta ljubavi, lepote i novca, ulazi u vašu kuću ličnosti, donoseći vam fizičko prolepšavanje, ali njen kvadrat sa Uranom u kući karijere upozorava na finansijske i probleme u emotivnim odnosima, razvod, raskid.

Vaga

Vaš vladalac Venera ulazi znak svog pada, koji zahvata vašu kuću podsvesti, naglašavajući vašu intuiciju, interes za psihološke i duhovne teme, umetnost. Skloni ste idealizovanju bivšeg ljubavnog partnera, platonskim ili tajnim vezama.

Škorpija

Venera ulazi u kuću društvenog života i novca,drastična stabilizacija finansija; prijatelji, društvo, izlasci, tražite potvrdu kroz neke grupacije, političke ili društvene zajednice, joga grupe, teretane; socijalizacija, da nas društvo prihvati, aktivizam,

Strelac

Ulazak Venere, koja upravlja vašim finansijama i poslom, posle deset meseci ulazi u kuću karijere, donoseći vam sukobe sa ženama i probleme sa novcem. Susret sa bivšim partnerom ili privlačnom, ali nepouzdanom osobom donosi vam probleme.

Jarac

Venera, vladalac vaše karijere i društvenog ugleda, ulazi u devetu kuću, donoseći vam poboljšanje finansijske situacije, uspeh na fakultetu, ispitima, u visokom obrazovanju, rešavanju pravnih pitanja i na prekookeanskim putovanjima.

Vodolija

Posle deset meseci, Venera, planeta ljubavi ali i novca, ulazi u kuću novca i pravi napet aspekt sa Uranom u kući ljubavi i kreativnosti pa se bavite rešavanjem važnih finansijskih problema. Prekid emotivne veze.

Ribe

Sa Venerom koja posle deset meseci ulazi u kuću partnerskih odnosa i pravi izazovan aspekt sa Uranom u kući privatnog života, nalazite se pred donošenjem važne odluke o promeni emotivnog statusa, raskidu, razvodu.

Autor: S.M.