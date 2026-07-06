Jeftin trik iskusnih putnika: Zašto sve više ljudi stavlja toalet papir na dno kofera?

Razlozi će vas iznenaditi!

Pakovanje kofera često predstavlja pravi izazov, posebno kada želimo da odeća ostane sveža, da se lomljivi predmeti bezbedno transportuju i da izbegnemo neprijatna iznenađenja po dolasku na destinaciju. Upravo zato iskusni putnici godinama primenjuju jednostavne trikove koji ne zahtevaju velika ulaganja, a mogu napraviti veliku razliku. Jedan od njih je postavljanje rolne ili nekoliko slojeva toalet papira na dno kofera, savet koji na prvi pogled deluje neobično, ali ima više praktičnih prednosti.

Toalet papir pomaže u borbi protiv vlage i neprijatnih mirisa

Tokom putovanja kofer prolazi kroz različite temperaturne uslove i nivoe vlažnosti, bilo da se nalazi u prtljažniku aviona, autobusa ili automobila. Upravo te promene mogu izazvati kondenzaciju, zbog koje odeća nakon višesatnog putovanja može poprimiti neprijatan miris. Toalet papir ima odličnu sposobnost upijanja vlage, pa postavljen na dnu kofera može pomoći da višak vlage ne dopre do garderobe i ostalih stvari.

Koristan je i u situacijama kada se slučajno spakuje peškir ili komad odeće koji nije potpuno suv. Papir upija preostalu vlagu i tako smanjuje mogućnost stvaranja buđi i ustajalog mirisa u zatvorenom prostoru kofera.

Jednostavan način da garderoba duže ostane sveža

Pored upijanja vlage, toalet papir može doprineti i održavanju prijatnog mirisa u koferu. Mnogi putnici preporučuju da se na kartonsku rolnu nakapa nekoliko kapi eteričnog ulja, poput lavande, limuna, nane ili čajevca, pre nego što se spakuje među stvari.

Na taj način papir ne samo da neutrališe neprijatne mirise već postepeno oslobađa blagu i prijatnu aromu koja odeći daje osećaj svežine tokom čitavog putovanja. Ovo je prirodnija alternativa komercijalnim mirisnim proizvodima koji često imaju intenzivan miris i ne rešavaju uzrok neprijatnih mirisa.

Može poslužiti i kao zaštita za lomljive stvari

Toalet papir može biti od velike koristi i prilikom pakovanja suvenira, parfema, staklenih flaša ili drugih lomljivih predmeta. Umotavanjem u nekoliko slojeva papira stvara se mekan zaštitni omotač koji ublažava udarce tokom transporta i smanjuje rizik od oštećenja.

Dodatni sloj papira na dnu kofera takođe može ublažiti vibracije i udarce kojima je prtljag izložen tokom putovanja, a pritom gotovo da ne povećava ukupnu težinu kofera.

Rezervna rolna može biti korisna po dolasku

Još jedna prednost ovog trika pokazuje se tek kada stignete na odredište. U privatnim apartmanima, hostelima ili kampovima ponekad nema dovoljno toalet papira ili njegov kvalitet nije zadovoljavajući. Zbog toga dodatna rolna u koferu može biti korisna u prvim satima boravka, dok ne obavite kupovinu ili se ne smestite.

Upravo zbog više različitih namena, od zaštite odeće i upijanja vlage do očuvanja lomljivih predmeta i dodatne praktičnosti po dolasku, ovaj jednostavan trik sve češće preporučuju iskusni putnici. Reč je o jeftinom rešenju koje ne zauzima mnogo prostora, a može doprineti da putovanje protekne bez neprijatnih iznenađenja.

Autor: S.M.