Hotel Princess: Beležimo odlične rezultate na početku letnje sezone i pružamo gostima vrhunski odmor uz bazene, spa centar i neposrednu blizinu mora

Sezona 2026. godine u barskom Hotelu Princess zvanično je počela, a prema rečima direktorke prodaje i marketinga, Ljiljane Lukšić, razloga za optimizam i te kako ima. Uz spoj prepoznatljive tradicije, profesionalne usluge i vrhunskih sadržaja, ovaj hotel nastavlja da drži lidersku poziciju u crnogorskom kongresnom i letnjem turizmu.

Sezona 2026. u znaku uspeha, inovacija i gostoprimstva

Ona nam je u razgovoru otkrila sve detalje i planove za predstojeći period.

Sezona 2026. je zvanično počela. Koliko ste zadovoljni samim početkom i kako se sve odvija?

- Početak sezone 2026. ocjenjujemo veoma pozitivno. Već tokom predsezone zabilježili smo dobru popunjenost zahvaljujući individualnim gostima, kao i velikom broju događaja koje smo organizovali – seminara, konferencija i kongresa. Trenutno se sve odvija prema planu, uz visok nivo operativne spremnosti i posvećenosti zaposlenih. Naravno, svaka sezona nosi određene izazove, ali iskustvo koje smo gradili godinama omogućava nam da na njih odgovorimo brzo i efikasno - istakla je ona.

Šta danas izdvaja Hotel Princess od ostalih hotela na Barskoj rivijeri?

- Hotel Princess ima privilegiju da se nalazi na jednoj od najljepših lokacija na crnogorskoj obali – neposredno uz more, a svega nekoliko minuta hoda od centra Bara. Međutim, ono što nas zaista izdvaja jeste spoj tradicije, profesionalne usluge i iskrene gostoljubivosti po kojoj smo prepoznati. Naši gosti često ističu da se kod nas osjećaju dobrodošlo i opušteno, što smatram najvećim komplimentom koji jedan hotel može dobiti.- naglasila je direktorka prodaje i marketinga.

Koliko se promijenio profil gostiju posljednjih godina?

- Profil gostiju se značajno promijenio. Danas su putnici informisaniji, zahtjevniji i imaju veoma jasna očekivanja. Sve više gostiju traži kvalitetno iskustvo, autentičnost destinacije i personalizovanu uslugu. Takođe, primjećujemo rast broja individualnih gostiju koji putuju samostalno ili u manjim grupama, kao i veći broj gostiju koji kombinuju odmor sa radnim obavezama - pojasnila nam je Lukšićeva.

Koje sadržaje gosti najviše koriste i hvale?

- Najviše pohvala dobijamo za našu lokaciju, kvalitet smještaja, ljubaznost osoblja i gastronomski segment. Spa i wellness centar, unutrašnji i spoljašnji bazen, kao i neposredna blizina plaže, među najkorišćenijim su sadržajima. Posebno nas raduje kada gosti istaknu profesionalnost zaposlenih, jer upravo ljudi čine najveću razliku u hotelijerstvu - izjavila je direktorka.

Da li se danas više traži luksuz, sadržaj ili autentično iskustvo destinacije?

- Savremeni gost ne posmatra ove elemente odvojeno. Danas se traži balans između komfora, kvalitetnih sadržaja i autentičnog doživljaja destinacije. Gosti žele da upoznaju lokalnu kulturu, gastronomiju i način života, ali istovremeno očekuju visok nivo udobnosti i profesionalnu uslugu. Upravo zbog toga destinacije koje uspiju da sačuvaju svoju autentičnost imaju posebnu vrijednost na turističkom tržištu - navela je ona.

Kakvu ulogu imaju wellness i spa sadržaji u modernom turizmu?

"Wellness više nije dodatna pogodnost, već važan dio turističkog proizvoda. Sve veći broj gostiju putuje sa željom da se odmori, regeneriše i posveti svom zdravlju. Spa sadržaji doprinose kvalitetu boravka i produžavaju turističku sezonu, jer su atraktivni tokom cijele godine. Upravo zato kontinuirano radimo na unapređenju wellness ponude."

Šta biste poručili svima koji još nisu posjetili Bar i Hotel Princess?

- Bar je grad koji na poseban način spaja more, istoriju, kulturu i gostoprimstvo. To je destinacija koja nudi autentičan doživljaj Mediterana, bez gužvi karakterističnih za veće turističke centre. Pozvala bih sve koji još nisu posjetili Bar da ga otkriju, a mi ćemo se potruditi da u Hotelu Princess budu dočekani sa pažnjom, profesionalnošću i iskrenom dobrodošlicom - kazala je direktorka prodaje i marketinga barskog hotela.

Pitanje za kraj: Ako biste morali da opišete Hotel Princess u samo tri riječi, koje bi to riječi bile i zašto?

Gostoprimstvo. Kvalitet. Povjerenje. Gostoprimstvo, jer je ono temelj svega što radimo. Kvalitet, jer kontinuirano težimo visokim standardima usluge. Povjerenje, jer upravo ono godinama gradimo sa našim gostima i poslovnim partnerima - zaključila je na kraju Ljiljana Lukšić.

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Vrhunski smještaj i sadržaji za svaku priliku

Hotel Princess svojim posjetiocima nudi besprekoran izbor soba i apartmana prilagođenih različitim potrebama:

Standard dvokrevetne sobe (pogled na more / bočni pogled na more): Idealne za uživanje u čarima Jadrana i čarobnim zalascima sunca. Mnoge sobe poseduju i dodatni ležaj (fotelju na razvlačenje veličine 1,80 m) za maksimalnu fleksibilnost smeštaja.

Standard dvokrevetna soba (pogled na park): Okrenuta ka planinama i parku dvorca kralja Nikole, uz opuštajući cvrkut ptica i mogućnost međusobnog povezivanja soba, savršena je za porodice sa decom.

Sobe prilagođene osobama sa invaliditetom: Pažljivo adaptirane sobe na prvom spratu sa prilagođenim kupatilom koje garantuju udobnost svim gostima.

Junior i De lux apartmani: Pružaju vrhunski mediteranski luksuz, prostranost, odvojene dnevne i spavaće zone za duži boravak ili nezaboravne porodične trenutke.

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Lideri u kongresnom turizmu i opuštanju

Za poslovne ljude, digitalne nomade i organizatore događaja, hotel nudi savremeno opremljene sale sa naprednom audio-vizuelnom tehnikom za konferencije, seminare i radionice. Kada je vreme za predah, tu su elegantni Lobby i Piano Bar, unutrašnji i spoljašnji bazen, kao i bogat spa i wellness centar.

Opuštenu atmosferu i ponudu hotela posetioci mogu videti i na stranici Lobby i Piano Bar: www.www.hotelprincess.me/restorani-i-barovi/lobby-piano-bar

Autor: D.S.