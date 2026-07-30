Plaže koje svetle u mraku ostavljaju turiste bez daha: Uradite jedno u vodi i obasjaće vas odmah

Na pojedinim plažama širom sveta more noću može da zasija neverovatnom plavom svetlošću, stvarajući prizor koji izgleda kao scena iz filma.

Jedno od najpoznatijih mesta gde se ovaj prirodni fenomen može videti jeste zaliv Jervis u Australiji, gde talasi povremeno svetlucaju kao da su ispunjeni hiljadama sitnih zvezda.

Ova neobična pojava poznata je kao bioluminiscencija, a nastaje zahvaljujući mikroskopskim morskim organizmima koji se nazivaju dinoflagelati.

Kada se voda uzburka, bilo zbog talasa, plivanja ili čak hodanja kroz plićak, ovi organizmi emituju kratkotrajnu plavu svetlost, pa more dobija magičan sjaj.

Razlog za to krije se u hemijskim procesima koji se odvijaju unutar samih organizama. Kada su izloženi spoljašnjem podražaju, oni oslobađaju energiju u obliku svetlosti.

Koliko će svetlucanje biti izraženo zavisi od više faktora, među kojima su temperatura mora, vremenske prilike i količina planktona u vodi.

Najveće šanse da se ovaj fenomen doživi obično su od kraja leta do početka jeseni.

Toplije more i hranljive materije koje u vodu dospevaju nakon padavina pogoduju razvoju planktona. Ipak, priroda je nepredvidiva, pa se bioluminiscencija ne može videti uvek, čak ni kada su uslovi povoljni.

Some beaches in Maldives look completely unreal after sunset. As the waves move through the water, the shoreline suddenly starts glowing with bright neon blue light that almost looks edited. But this phenomenon is actually caused by tiny marine organisms called bioluminescent… pic.twitter.com/Ji2RkJeLcb — The Astronomy Guy (@astrooalert) 28. јул 2026.

Gde ovoga još ima?

Pored australijskog zaliva Jervis, bioluminiscentno more može se posmatrati i u zalivu Mosquito Bay u Portoriku, na ostrvu Vaadhoo na Maldivima, kao i u laguni Indian River na Floridi.

Ovakve pojave zabeležene su i na pojedinim obalama Japana, Tajvana, Tajlanda i Novog Zelanda.

Za najbolji doživljaj preporučuje se odlazak na plažu tokom veoma tamne noći, kada nema mesečine. Dovoljno je da rukom zatalasate vodu ili prošetate kroz plićak i oko vas će se pojaviti mnoštvo sitnih plavih svetlosnih tačaka.

Zanimljivo je da se tokom kupanja ovi sićušni organizmi mogu zadržati na koži, pa telo na trenutak dobija blagi svetleći efekat, poput scena iz naučnofantastičnih filmova.

Iako izgledaju neobično, dinoflagelati nisu štetni za ljude, već pružaju retko i nezaboravno iskustvo koje mnogi putnici žele da dožive makar jednom u životu.

Autor: Marija Radić