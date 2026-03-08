Naručila ram za slike, a stigla joj najtraženija igračka na svetu! Vesna iz Vranja dirnuta do suza

Vesna iz Vranja umesto rama dobila najtraženiju plišanu igračku na svetu. Dirljiva scena osvojila srca širom sveta.

Vesna Miletić iz Vranja nedavno je iz jedne firme u Srbiji naručila ram za slike, ali umesto te pošiljke, stiglo joj je ono što je najmanje očekivala.

Svetski popularna igračka plišanog majmunčeta, bila je u paketu koji je stigao brzom poštom na njenu adresu u Vranju.

Plišana igračka bila je uteha malom Punchu, nakon što ga je majka ostavila u zoološkom vrtu u Japanu.

Dirljiva scena kako on grli igračku, osvojila je srca ljudi širom sveta.

- Naručila sam ram za sliku na zidu, a stigla mi je najtraženija igračka. Pretpostavljam da je namenjena nekom malom detetu, i dok je ne vratim, bar mogu da je zagrlim. Epizoda mali Panč u Vranju, na moje veliko zadovoljstvo - kaže Vesna.

More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.



He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.



They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) 14. фебруар 2026.

Nakon slikanja i maženja u Vranju, plišanac ide natrag, uz nadu da će stići do svog pravog vlasnika. Za ovim igračkama vlada prava pomama širom planete, a njoj nisu izgleda odoleli ni mnogi u Srbiji.

Vesna se nada da će se oglasiti i oni kod kojih plišana igračka bude stigla, jer će tada znati da je u sigurnim rukama.

Autor: S.M.