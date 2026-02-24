A TAMAN SMO POMISLILI DA JE SIGURAN... Majmunče Panč, zbog kog je plakao ceo svet ponovo napadnuto: Maltretirao ga čopor majmuna (VIDEO)

Majmun Panč, koji je postao poznat jer je svuda nosio svoju plišanu igračku suočava se sa teškim životom u samoći.

Panč, šestomesečni mladunac makakija, živi u japanskom zoološkom vrtu od rođenja u julu, kada ga je majka odbacila.

Mališan je postao internet senzacija nakon što je dobio plišanog majmuna iz Ikee za utehu, kojeg je nosio svuda sa sobom u zoološkom vrtu u gradu Ičikava, prenosi Metro.

Fotografisan je kako grli i spava na igrački orangutana, koja je i dalje veća od malog Panča, koji još mora da bude hranjen od strane čuvara da bi napredovao.

Međutim, tokom svog kratkog života, Panč je doživeo još jedan udarac – susret sa drugim majmunima iz čopora.

Na snimku se vidi kako mladunac mirno sedi pored stena u ograđenom prostoru. Iznenada, jedan od većih majmuna nasrće na njega i vuče Panča po podu. Panč u jednom trenutku uspeva da pobegne na sigurno niz kamenitu stazu i potraži zaklon uz svoju plišanu igračku, dok se osvrće preko ramena očekujući da ga ostali ponovo napadnu.

Inače, napušteni makaki privukao je brojne obožavaoce u Japanu, a hešteg "HangInTherePunch" postao je popularan.

Čuvar zoološkog vrta Kosuke Šikano (24) rekao je za Mainiči da se "čak i kada ga drugi majmuni grde, brzo oporavi".

"Mentalno je jak“, dodao je.

Makakiji, iako veoma prilagodljive životinje, oslanjaju se na društvene strukture za opstanak, što znači da teško preživljavaju dugo sami.

U divljini žive u grupama od više od 100 jedinki.

Posebno životinje koje odrastaju bez majke mogu imati slabe socijalne veštine, zbog čega bi njihov opstanak u divljini bio malo verovatan.

Autor: D.Bošković