Drama u avionu: Horor scena na letu iz Balija, snimak postao viralan (VIDEO)

Putnici na letu iz Balija za Melburn nedavno su doživeli neprijatno iskustvo kada se kabina njihovog aviona ispunila gustom maglom, stvarajući prizor koji su mnogi opisali kao scenu iz horor filma.

Incident se dogodio na letu kompanije Jetstar, a snimak događaja brzo je postao viralan.

Let kao iz horor filma

Tiktokerka Gisel, poznata kao @giselleinmotion, putovala je sa aerodroma Denpasar na Baliju ka Melburnu kada se, prema njenim rečima, let pretvorio u "početak horor filma".

Pre samog poletanja, kondenzacija iz klimatizacionog sistema postala je toliko jaka da putnici jedva da su mogli da vide nekoliko redova ispred sebe. Na viralnom snimku vide se zbunjeni putnici kako pokušavaju da podese ventilacione otvore iznad svojih sedišta, ali bez uspeha.

"Nešto mi govori da klima u avionu radi punom snagom", napisala je Gisel u opisu videa.

U naknadnom objašnjenju priznala je da je normalno da se u avionima ponekad stvori kondenzacija zbog velike razlike u temperaturi između kabine i spoljašnjeg vazduha.

Ipak, istakla je da je situacija na njenom letu bila "prilično luda".

"Svi oko mene nisu mogli da vide dalje od dva-tri reda ispred sebe", prisetila se, dodajući da je magla ostala u kabini tokom celog čekanja na poletanje.

U intervjuu za Yahoo Lifestyle, Gisel je rekla da je magla bila vidljiva čim su putnici ušli u avion, ali da se stanje samo pogoršavalo.

"Bilo je tako od trenutka kada smo se ukrcali, ali je postajalo sve maglovitije, do te mere da nismo mogli mnogo da vidimo", izjavila je.

Iako je prizor uznemirio neke putnike, kabinsko osoblje ih je više puta uveravalo da je magla bezopasna i da je reč o normalnom radu rashladnog sistema.

"Da budem poštena prema posadi, nekoliko puta su objavili da je to samo klimatizacija kako bi umirili putnike", objasnila je.

Podeljene reakcije na internetu

Neobičan snimak brzo je izazvao lavinu komentara na internetu — od panike do šala.

"Devojko, ja bih bila što dalje od tog aviona, ovo je jezivo“, napisala je jedna korisnica. Drugi se našalio na račun avio-kompanije: „Klasični Džetstar. Zašto ljudi uopšte lete Džetstarom?“

Neki su bili smireniji. "Budite srećni što klima uopšte radi. Bio sam na mnogo letova gde je nisu uključili dok nismo poleteli", istakao je jedan putnik.

"Potpuno normalno. Uvek se dešava u tropskim područjima", složio se drugi.

Jedan gledalac videa uporedio je maglovitu kabinu sa noćnim klubom iz devedesetih, dok je drugi podelio slično iskustvo:

"Ovo mi se desilo na letu sa Koh Samuija, bio sam uplašen."

Bilo je i onih koji su naglasili da nikada nisu videli ništa slično.

"Letim 30 godina i nikada nisam video ovako nešto. Malo magle da, ali ne ovako gusto. Veoma čudno", komentarisao je jedan putnik.

Bezopasna pojava

Iako može delovati zabrinjavajuće, ova pojava je zapravo rutinska i česta u avio-saobraćaju, posebno u tropskim regionima.

Nagle promene temperature i vlažnosti mogu izazvati brzo kondenzovanje vlage u kabini, naročito kada se topli vazduh sa piste susretne sa hladnim vazduhom iz klimatizacionog sistema dok avion stoji. Srećom, magla se obično raziđe u roku od nekoliko minuta nakon poletanja ili kada se temperatura u kabini stabilizuje.

Autor: S.M.