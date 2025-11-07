POSTANITE MAJSTOR ZA KUVANJE SUTLIJAŠA: Trik je u jednom sastojku koji mu daje poseban šmek

Evo kako i vi da postanete majstor za sutlijaš

Potrebno je: 200 gr pirinča, 50 gr suvog grožđa, 1 puding od vanile, 400 ml mleka, 1 vanilin šećer, cimet po želji, korica limuna

Priprema: Pirinač dobro oprati, skuvati u 700 ml. vode pa kad uvri dodati 300 ml mleka, vanilin šećer i šećera po želji. Dodati suvo grožđe. U 400 ml. mleka skuvati puding zaslađen po želji. Vruć puding izmešati sa skuvanim sutlijašem.Ostaviti da provri minut dva, pa razliti po činijama. Posuti cimetom i uživati u ovoj fantastičnoj kremastoj poslastici.

Autor: Zorica Lazarević