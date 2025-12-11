KAKO SE PRAVE EKLERI: Najukusniji kolači sa kremastim punjenjem, lepši nego iz najbolje poslastičarnice (VIDEO)

Ekler je vrsta sitnog peciva izduženog oblika. Pravi se od laganog testa iznutra ispunjeno kremom i najčešće preliven čokoladom.

Testo koje se, takođe, koristi i za pripremu drugih kolača kao što su profiterole ili francuske krofne se oblikuje duguljasto, nakon čega se peče dok ne bude hrskavo i šupljikavo iznutra. Ohlađena peciva se pune filovima različitih ukusa kao što je vanila, rum, karamela, čokolada, kafa.

Sastojci: 110 g mleka, 110 g vode, prstohvat soli, 15 g šećera, 105 g putera, 135 g brašna, 4 jajeta, 300 g kondenzovanog mleka + 300 g putera, šećer u prahu za posipanje.

Kako se pravi testo za eklere

U šerpi pomešajte mleko, vodu, puter, šećer i prstohvat soli. Dovedite smesu do ključanja. Dodajte brašno. Mešajte dok se na dnu šerpe ne stvori korica i dok se testo ne sjedini u kuglu. Ostavite da se ohladi 5 minuta, pa umutite mikserom. Pažljivo mutite i dodajte postepeno umućena jaja. Testo treba da se rastegne. Ako je testo previše gusto, dodajte još 1 jaje. Testo prebacite u poslastičarsku kesu (ili običnu za zamrzivač) sa nastavkom za eklere. Na pleh obložen pek papirom istisnite eklere dužine 10-12cm. Pecite na 170°C 45 minuta. Ostavite da se ohladi 15 minuta.

Kako se pravi fil

Kuvano kondenzovano mleko umutite mikserom pa dodajte puter i sve dobro umutite. Dobijeni fil prebacite u poslastičarsku kesu (probušite dno). Svaki ekler probušite sa donje strane na 3 mesta i punite filom. Pospite šećerom u prahu i služite.

Autor: Zorica Lazarević