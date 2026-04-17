NE BACAJTE PREOSTALA USKRŠNJA JAJA! Napravite vrhunsku 'mimozu' ili punjene zalogaje: Tri trika da ostanu sveža i ukusna! (RECEPT)

Uskršnja trpeza je uvek bogata, a nakon praznika u svakom domu ostane popriličan broj farbanih jaja. Umesto da ih zaboravite u frižideru ili, još gore, bacite – pretvorite ih u novi, preukusan obrok! Donosimo vam najbolje ideje kako da iskoristite preostala jaja i obradujete ukućane brzim ručkom ili večerom.

Koliko dugo smeju da stoje?

Pre nego što krenete u pripremu, važno je znati: tvrdo kuvana jaja, ukoliko su bila na sobnoj temperaturi duže od dva sata, trebalo bi odmah iskoristiti. Ako su bila u frižideru, bezbedna su za jelo do sedam dana nakon kuvanja.

Recept za brzu "Post-uskršnju" salatu (Varijacija Mimoze)

Ova salata je idealna jer je lagana, a istovremeno zasitna, i savršeno ide uz preostalo pečenje.

Sastojci:

5-6 tvrdo kuvanih jaja

3 veća krompira (kuvana u ljusci)

200g šunke ili parizera

150g kačkavalja

1 kisela pavlaka i 100g majoneza

3-4 kisela krastavčića

So i biber po ukusu

Priprema:

Krompir skuvajte, oljuštite i izrendajte na dno činije. Premažite tankim slojem mešavine pavlake i majoneza.

Preko toga narendajte šunku, a zatim i belanca od uskršnjih jaja.

Dodajte red rendanih krastavčića, pa ponovo premažite namazom.

Na sam vrh narendajte kačkavalj, a preko njega sitno izrendajte žumanca (tako će salata izgledati dekorativno, kao pravi prolećni cvet).

Punjena jaja – kralj predjela

Ako želite nešto brže, jaja presecite na pola. Žumanca izvadite i pomešajte sa malo senfa, mrvicom putera i sitno seckanim vlašcem ili peršunom. Vratite smesu u belanca i dobili ste vrhunsko predjelo koje nestaje sa stola za pet minuta!

Mali trik za čuvanje

Ako planirate da jaja koristite sutradan, oljuštite ih i držite u posudi sa hladnom vodom u frižideru (vodu menjajte svakodnevno). Tako će ostati vlažna i neće poprimiti mirise druge hrane.

Savet plus: Kuvana jaja možete iskoristiti i kao dodatak u domaćim čorbama ili ih jednostavno naseckati u sendviče za posao.

Autor: S.M.