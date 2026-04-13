Nemojte bacati jaja posle Vaskrsa: 5 brzih recepata koji štede novac, a oduševiće celu porodicu

Iskoristite preostala uskršnja jaja uz 10 brzih recepata koji će oduševiti vašu porodicu i uštedeti novac.
Neretko se dešava da za Vaskrs skuvamo više jaja nego što nam je potrebno, pa se često pitamo kako da iskoristimo ona koja preostanu. Jednostavno - uz malo strpljenja i maštovitosti od njih napravite neko novo, zanimljivo novo jelo.
Preporučujemo vam 10 zanimljivih recepata pomoću kojih ćete iskoristiti kuvana jaja za nova ukusna jela.
1. Salata sa rotkvicama i jajima
Sastojci:
dve veze rotkvica
1 mladi luk
nekoliko listova zelene salate
4-5 tvrdo kuvanih jaja
1 pavlaka
so
biber
začini
Priprema:
Rotkvice narezati na kolutiće, belanca na kockice, luk na parčiće, a salatu na takne rezance. Žumanca isitniti i pomešati sa pavlakom i začinima. Ova salata može da vam bude obrok ili kao dodatak uz meso.
2. Mimoza salata
Sastojci:
150 g šunke
150 g kačkavalja
3 barena jajeta
kisela pavlaka
2 barena krompira
150 g majoneza
Priprema:
Krompir obarite u ljuci, oljuštite i onda izrendajte. Posolite i pobiberite. Ređajte po red rendane šunke, rendanog krompira, kačkavalja i jaja. A između, svaki sloj premažite mešavinom majoneza i pavlake. Ukrasite rendanim jajima.
3. Punjena jaja
Preostala jaja možete i napuniti i to tako što ćete žumance pomešati sa nekim od sastojaka.
Prva kombinacija: malo majoneza, senfa i seckane šunke
Druga kombinacija: malo pavlake ili sremskog sira, sitno seckane masline
Treća kombinacija: sitno seckani kiseli krastavčići, čajna kobasica, pomešano sa krem sirom i peršunom.
4. Rolat sa jajima
Sastojci:
1 kg mešanog mlevenog mesa
300 g crnog luka
čen belog luka
po želji suvi biljni začin
so
biber
1 jaje
5 tvrdo kuvanih jaja
Priprema:
Crni luk isitnite, beli luk izgnječite i stavite u meso. Dodajte so, začin, biber i sve to izmešajte sa mesom. Meso dobro umesite, pa dodajte umućeno jaje.
Uzmite foliju, namažite je uljem i meso razvucite na pravougaonik. Stavite kuvana jaja, pa uvijte u rolat.
Stavite u podmazan pleh i pecite na 250 stepeni, oko 45 minuta, u zavisnosti od pećnice.
5. Škotska jaja
Kuvana jaja uvaljaju se u brašno i oblože mlevenim mesom koje se pre toga začini solju, biberom i drugim začinima po ukusu. Dobijenu okruglicu treba uvaljati u umućeno jaje, potom u prezle i pržiti na vrućem ulju 4-5 minuta. Nakon toga ih stavljati na papirni ubrus da se ocedi suvišna masnoca. Poslužiti toplo ili hladno, uz sezonsku salatu.
Autor: D.Bošković