Nemojte bacati jaja posle Vaskrsa: 5 brzih recepata koji štede novac, a oduševiće celu porodicu

Iskoristite preostala uskršnja jaja uz 10 brzih recepata koji će oduševiti vašu porodicu i uštedeti novac.

Neretko se dešava da za Vaskrs skuvamo više jaja nego što nam je potrebno, pa se često pitamo kako da iskoristimo ona koja preostanu. Jednostavno - uz malo strpljenja i maštovitosti od njih napravite neko novo, zanimljivo novo jelo.

Preporučujemo vam 10 zanimljivih recepata pomoću kojih ćete iskoristiti kuvana jaja za nova ukusna jela.



1. Salata sa rotkvicama i jajima

Sastojci:

dve veze rotkvica

1 mladi luk

nekoliko listova zelene salate

4-5 tvrdo kuvanih jaja

1 pavlaka

so

biber

začini

Priprema:

Rotkvice narezati na kolutiće, belanca na kockice, luk na parčiće, a salatu na takne rezance. Žumanca isitniti i pomešati sa pavlakom i začinima. Ova salata može da vam bude obrok ili kao dodatak uz meso.

2. Mimoza salata

Sastojci:

150 g šunke

150 g kačkavalja

3 barena jajeta

kisela pavlaka

2 barena krompira

150 g majoneza

Priprema:

Krompir obarite u ljuci, oljuštite i onda izrendajte. Posolite i pobiberite. Ređajte po red rendane šunke, rendanog krompira, kačkavalja i jaja. A između, svaki sloj premažite mešavinom majoneza i pavlake. Ukrasite rendanim jajima.

3. Punjena jaja

Preostala jaja možete i napuniti i to tako što ćete žumance pomešati sa nekim od sastojaka.

Prva kombinacija: malo majoneza, senfa i seckane šunke

Druga kombinacija: malo pavlake ili sremskog sira, sitno seckane masline

Treća kombinacija: sitno seckani kiseli krastavčići, čajna kobasica, pomešano sa krem sirom i peršunom.

4. Rolat sa jajima

Sastojci:

1 kg mešanog mlevenog mesa

300 g crnog luka

čen belog luka

po želji suvi biljni začin

so

biber

1 jaje

5 tvrdo kuvanih jaja

Priprema:

Crni luk isitnite, beli luk izgnječite i stavite u meso. Dodajte so, začin, biber i sve to izmešajte sa mesom. Meso dobro umesite, pa dodajte umućeno jaje.

Uzmite foliju, namažite je uljem i meso razvucite na pravougaonik. Stavite kuvana jaja, pa uvijte u rolat.

Stavite u podmazan pleh i pecite na 250 stepeni, oko 45 minuta, u zavisnosti od pećnice.

5. Škotska jaja

Kuvana jaja uvaljaju se u brašno i oblože mlevenim mesom koje se pre toga začini solju, biberom i drugim začinima po ukusu. Dobijenu okruglicu treba uvaljati u umućeno jaje, potom u prezle i pržiti na vrućem ulju 4-5 minuta. Nakon toga ih stavljati na papirni ubrus da se ocedi suvišna masnoca. Poslužiti toplo ili hladno, uz sezonsku salatu.

Autor: D.Bošković