Slatka čarolija bez griže savesti: Posna pita od jabuka koja osvaja na prvi zalogaj!

U vreme posta mnogi misle da moraju da se odreknu omiljenih slatkih zalogaja. Međutim, posna kuhinja nudi bezbroj mogućnosti za pripremu ukusnih i zdravih deserata koji ne sadrže mleko, jaja i druge namirnice životinjskog porekla.

Jedan od najpopularnijih recepata je posna pita od jabuka – jednostavna, mirisna i toliko ukusna da ćete je praviti i van posta.

Sastojci:

jabuke – 1 kg, narendane

brašno – 500 g

šećer – 200 g

ulje – 150 ml

cimet – 1 kašičica

prašk za pecivo – 1 kesica

orasi – po želji

Priprema:

U jednoj posudi pomešajte brašno, šećer i prašak za pecivo.

Dodajte ulje i narendane jabuke sa cimetom.

Sve dobro sjedinite i sipajte u podmazan pleh.

Po želji pospite orasima.

Pecite na 180°C oko 30–35 minuta, dok ne porumeni.

Rezultat je kolač koji miriše na detinjstvo, a istovremeno je lagan i prilagođen posnoj ishrani.

Ova pita je savršena uz šolju čaja ili kafe, a možete je poslužiti i kao desert na porodičnim okupljanjima. Njena jednostavnost i bogat ukus čine je pravim primerom da posna hrana može biti jednako raskošna kao i „mrsna“.

Autor: Dalibor Stankov

