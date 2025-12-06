Slatka čarolija bez griže savesti: Posna pita od jabuka koja osvaja na prvi zalogaj!

U vreme posta mnogi misle da moraju da se odreknu omiljenih slatkih zalogaja. Međutim, posna kuhinja nudi bezbroj mogućnosti za pripremu ukusnih i zdravih deserata koji ne sadrže mleko, jaja i druge namirnice životinjskog porekla.
Jedan od najpopularnijih recepata je posna pita od jabuka – jednostavna, mirisna i toliko ukusna da ćete je praviti i van posta.
Sastojci:
jabuke – 1 kg, narendane
brašno – 500 g
šećer – 200 g
ulje – 150 ml
cimet – 1 kašičica
prašk za pecivo – 1 kesica
orasi – po želji
Priprema:
U jednoj posudi pomešajte brašno, šećer i prašak za pecivo.
Dodajte ulje i narendane jabuke sa cimetom.
Sve dobro sjedinite i sipajte u podmazan pleh.
Po želji pospite orasima.
Pecite na 180°C oko 30–35 minuta, dok ne porumeni.
Rezultat je kolač koji miriše na detinjstvo, a istovremeno je lagan i prilagođen posnoj ishrani.
Ova pita je savršena uz šolju čaja ili kafe, a možete je poslužiti i kao desert na porodičnim okupljanjima. Njena jednostavnost i bogat ukus čine je pravim primerom da posna hrana može biti jednako raskošna kao i „mrsna“.
Autor: Dalibor Stankov