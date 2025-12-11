Nema im ravnih: Ovi pužići sa sirom su toliko ukusni i mekani da nestaju sa stola za 5 minuta

Ovi magični pužići sa sirom se tope u ustima i nestaju sa stola za samo pet minuta. Savršeni za doručak!

Ovi pužići sa sirom su toliko dobri da je nemoguće zaustaviti se – pravite ih na sopstvenu odgovornost!

Zaboravite na kupovne kiflice – verujte nam, ovi pužići sa sirom su čista magija! Prave se tako brzo da ćete se iznenaditi, a tajna je u tome što ispadnu neverovatno mekani i sočni. Bukvalno se tope u ustima. Kad ih jednom izvadite iz rerne, teško je zaustaviti se.

Sastojci:

oko 1 kg mekog brašna

voda 600 ml

so 2 kašičice

šećer 1 kašika

kvasac 1 kocka

ulje 100 ml

prašak za pecivo 1 kesica

Priprema:

Umutiti testo od gore navedenih sastojaka, pa pokriti krpom i ostaviti da testo naraste i duplira se.

Naraslo testo podeliti na dva dela, pa svaki malo premesiti i ostaviti još desetak minuta da odstoji. Zatim, svaki deo rastanjiti oklagijom u oblik pravougaonika, pa premazati polovinom fila. Premazano testo uviti u rolat, sa šire strane i iseći na delove širine 2-3 prsta. Isto uraditi i sa drugom polovinom testa. Isečene rolnice poređati u pleh, obložen papirom za pečenje, pokriti krpom i ostaviti oko pola sata, da narastu. Pre pečenja premazati umućenim jajetom, posuti susamom ili nekim drugim semenkama i peći na 220*C oko 20 minuta. Ispečene rolnice pokriti krpom i ostaviti u plehu desetak minuta. Poslužiti tople.

Autor: A.A.