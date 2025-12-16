Pirinač neće biti kašast i lepljiv ako izbegnete jednu uobičajenu grešku tokom pripreme

Kuvanje pirinča bi trebalo da bude jednostavno jer obično zahteva samo pirinač i vodu. Međutim, to često nije slučaj, jer male greške mogu dovesti do potpunog neuspeha.

Kada je reč o pripremi pirinča, razmera između količine pirinča i vode je apsolutno ključma, uz temperaturu u kojoj se pirinač kuva u različitim fazama procesa i koliko dugo ga kuvate.

Nedovoljno kuvanje ili prekuvavanje može rezultirati potpuno uništenim ukusom i teksturom, pa ljudi se često suoče sa ljepljivom, kašastom smesom.

Ipak, možete spremiti savršen pirinač tako što ćete izbeći jednu uobičajenu grešku.

Čak i kada imate pravu količinu pirinča i vode, pirinač i dalje može da ispadne kašast, a to se dešava zbog temeperature koja se koristi. Korišćenje previsoke temperature da bi voda brže prokuvala, možda zvuči kao dobra ideja, ali zapravo nije, jer je upravo to ono što uništava vaš pirinač.

Prema savetima stručnjaka kulinarskog bloga "The Wanderlust Kitche", ključno je da pazite da ne pojačavate vatru da bi pirinač brže prokuvao, jer će ga to učiniti kašastim.

Izmerite jednu i po šoljicu nekuvanog pirinča i sipajte ga u šerpu. Isperite pirinač i stavite ga u šerpu, Zatim dodajte tri šoljice vode. Mešajte pirinač dok dodajete vodu, ali ga ne mešajte ponovo nakon što uključite ringlu.

Stavite šerpu na šporet i uključite na srednje jaku vatru. Strpljivo sačekajte dok ne počne da vri. Pazite da ne pojačavate vatru kako biste brže završili jer će to pirinač učiniti kašastim.

Nakon što prokuva, pratite i sačekajte dok nivo vode ne padne ispod nivoa pirinča. Nakon što nivo vode padne ispod pirinča, smanjite vatru na ringli na najnižu moguću postavku.

Prekrijte šerpu kuhinjskom krpom, zatim stavite poklopac na lonac i proverite da li sve najbolje moguće zatvoreno. Krpa upija kondenzaciju koja se stvara na pirinču dok se kuva na pari, sprečavajući da se vrati nazad na vrh pirinča, što bi ga učinilo gnjecavim.

Namestite tajmer na 15 minuta i nemojte da dirate krpu ili poklopac. Nakon što se tajmer isključi, potpuno isključite ringlu i ostavite pirinač da odstoji još 10 minuta pre nego što skinete poklopac i krpu. Nakon 10 minuta, skinite poklopac i krpu, pa pirinač rastresite višljuškom.

