Opasan virus hara među decom u Srbiji: Posledice mogu biti fatalne, na jednu stvar treba posebno obratiti pažnju

Među decom u Srbiji trenutno hara opasan rota virus čiji se simptomi pojavljuju na samom početku zaraze i ukoliko se zanemare mogu dovesti do ozbiljnog stanja dehidratacije! Pedijatar doktor Saša Milićević ističe da rota virus se pre pojavljivao tokom toplijih dana, što sada nije slučaj.

- Virus je ponovo aktivan, ne poštuje sezonu, otprilike smo znali kada je koji virus aktivan, nikada nije bilo potpuno striktno. Međutim, sada se to potpuno izgubilo, ne samo za rotavirus, već i za adenovirus i noravirus i sada napada organe za disanje. Dakle, sada praktično tokom čitave godine mi imamo te stomačne viruse i kod dece i kod odraslih, kod dece nešto više, zato što je imunitet slabiji. Drugo, deca imaju taj socijalni kontakt, manje peru ruke, razmenjuju igračke, a ti virusi se prenose oralnim putem, dakle kontaminiranim ručicama, mada mogu i kapljičnim putem - rekao je Milićević. On napominje da se virus lako prenosi, kao i svi drugi, i da se razmnožava u našim organima za varenje, jer teško opstaju van našeg organizma i tako preživljavaju.

- Simptomi rota virusa su tipični, pojavi se bol u stomaku, dijareja, vrlo često postoji nagon za povraćanjem, temperatura može da bude a i ne mora i obično nije previše visoka temperatura. Takođe, osoba ilidete zaraženo rota virusom je uvek iscrpljena ili malaksala - kazao je doktor Milićević i dodao da bebe reaguju nešto drugačije:

- Ako je u pitanju beba, onda obično problem sa dojenjem, dete odbija da sisa i uz to im je tečna stolica. Onda preti opasnost od dehidracije i to je najopasnije, što je dete manje, to je opasnost veća.

Tri znaka da dete treba odvesti lekaru

Kako kaže dr Milićević, dete treba odvesti kod lekara u sledećim slučajevima:

malaksalost

ako dete odbija tečnost

ako je dete lošeg opšteg stanja

Odmah po pojavljivanju prvih simptoma rota virusa roditelji treba da odvedu dete kod lekara kako bi uradili sve potrebne analize.

- Roditelji bi trebali da odvedu decu da urade bris usta i nosa. Bris usta i nosa je jako bitan jer on pokazuje da li dete ima virus ili bakteriju. Ako dete ima temperaturu, bilo bi najbolje da roditelji dete ne šalju u kolektiv, odnosno u školu. Virusi i bakterije se jako brzo šire i prenose sa tela na telo, tako da bi to moglo dovesti do zaražavanja ostale dece. Ali, naravno, pitanje je da li roditelji danas zbog svakodnevnog posla mogu da ostave decu kući i da ih ne vode u vrtić - ističe doktor.



Rizik od fatalnog ishoda

Kako navodi doktor, ovo stanje prolazi za sedam dana, ali kada su u pitanju bebe roditelji moraju biti na oprezu, jer postoji rizik od fatalnog ishoda.

- Ako je to neka odrasla osoba, to će proći od pet do sedam dana, ali kada je u pitanju beba, ako se na vreme ne primeti da je došlo do dehidratacije, onda može biti opasno, srećom retko, ali ima slučajeva u zemljama u razvoju da se i fatalno završi - navodi pedijatar.

Opasnost od dehidratacije

Prema njegovim rečima, upravo zbog toga, najvažnije je da se detetu stalno, ali pomalo daje tečnost, a izbor treba da budu čaj od nane ili od kamilice, kao i elektroliti:

- Povraćanjem i dijarejom se gube elektroliti, a kada se oni gube, to može da bude jako nezgodno, zbog čega je neophodno da se oni daju deci. Preparati koji u sebi sadrže rastvorene elektrolite se mogu kupiti u bilo kojoj apoteci - ističe Milićević.

Nasuprot tečnosti, na hrani, kada su deca u ovakvom stanju, ne treba roditelji da insistiraju.

- U takvom stanju deca ne mogu da jedu. Umesto na hrani, treba insistirati na unošenju tečnosti. Ono pravilo stari da mora da se jede kad si bolestan, ne važi. Ako mu se i daje da jede, to treba da bude laka hrana - savetuje dr Milićević.

