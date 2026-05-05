Štiti srce, jača kosti i ubrzava mršavljenje: Ovaj napitak zovu 'piće Bogova', evo kako se pravi

Jači je od kafe, a zdraviji od svakog čaja. Ovo piće bogova topi kilograme i jača kosti, a Južnoamerikanci ga s razlogom zovu zeleno zlato.

Postoji jedan napitak koji u istoj šolji spaja snagu kafe, blagodeti čaja i euforiju čokolade. Južnoamerikanci ga s razlogom zovu piće Bogova, dok su mu evropski doseljenici nadenuli ime „zeleno zlato“.

Reč je o Yerba Mate čaju, paragvajskom napitku koji jača srce, čuva kosti i pomaže da se kilogrami tope brže nego što biste očekivali.

Šta je tačno Yerba Mate čaj

Yerba Mate raste kao žbun ili nisko drvo do šest metara visine, pa ga zovu i „small tree“. Samoniklo se širi šumama Paragvaja, Brazila, Urugvaja i Argentine.

Listovi su kožasti i sadrže do 1,5 odsto kofeina, a biljka cveta od oktobra do decembra i daje sitne crvene bobice.

Ono što ga izdvaja od obične kafe jeste odsustvo nervoze. Mate budi telo nežno, retko remeti san i ne izaziva drhtavicu.

Sportisti ga rado piju pred treninge, a ljudi koji se bore sa hroničnim umorom pronalaze u njemu novu energiju.

Šest razloga zašto da probate paragvajski čaj

Riznica vitamina i minerala

Sadrži oko 27 odsto više vitamina od zelenog čaja, uključujući A, C, E, B kompleks, kalcijum, gvožđe, kalijum, magnezijum i selen.

Jača kosti

Studije na ženama u postmenopauzi pokazale su veću gustinu kostiju kod onih koje redovno piju Mate čaj, čak i bez vežbanja.

Bori se protiv ćelija raka debelog creva

Istraživanja u laboratorijskim uslovima ukazuju da jedinjenja iz Mate biljke mogu da pokrenu samouništenje malignih ćelija.

Čuva srce

Opušta krvne sudove, popravlja cirkulaciju i pomaže u regulaciji pritiska, kako navode podaci u časopisu „Nutrients“, a istraživanje o uticaju Yerba Mate na kardiovaskularno zdravlje potvrđuje povoljno dejstvo na holesterol.

Smanjuje stres

Ublažava napetost mišića, podiže otpornost organizma i pomaže u borbi protiv prehlade.

Ubrzava metabolizam

Kontroliše apetit, podstiče varenje i može pomoći u skidanju viška kilograma.

Kako se pravi pravo piće Bogova

Tradicija nalaže da jedna osoba sprema čaj i nudi ga ostalima u društvu, slično kao kod japanske čajne ceremonije.

Tikvicu napunite Yerba Mate listićima do dve trećine, blago je nagnite i u prazan deo ubacite metalnu slamku.

Prelijte vrelom vodom, ali nikako ključalom – idealna temperatura je između 70 i 80 stepeni, jer ključala voda uništava korisne sastojke i daje gorak ukus.

Sačekajte minut, pa polako srčite. Ista količina listića može da izdrži i do deset prelivanja, što ovaj napitak čini izuzetno isplativim.

Najčešća greška kod pripreme

Najveći promašaj jeste prelivanje vrelom, ključalom vodom i mućkanje slamke kroz listiće. Slamka mora da stoji nepomično, inače se začepi sitnim česticama i napitak postaje mutan i opor.

Kome se ne preporučuje ovaj napitak

Iako Mate napitak slovi za blag, nije za svakoga. Trudnice, dojilje i osobe sa povišenim pritiskom treba da ga piju umereno ili da se prethodno posavetuju sa lekarom.

Velike količine, popijene tokom mnogo godina, neka istraživanja povezuju sa povećanim rizikom od određenih tegoba u predelu jednjaka, naročito ako se konzumira veoma vruć.

U Argentini ga pije čak 92 odsto stanovnika, a tamošnja izreka kaže: „Da nema Mate čaja, svaki čaj bi bio dobar.“

Autor: A.A.