Hrvatska veruje EU za vakcine, ali može se preorijentisati

Hrvatski ministar zdravlja Vili Beroš izjavio je juče da veruje da će se poboljšati okolnosti oko nabavke vakcina preko Evropske komisije i dodao da će se u suprotnom Hrvatska orijentisati i prema nekim drugim proizvođačima.

Prema njegovim rečima, Hrvatska je i dalje orijentisana prema zajedničkoj nabavci putem Evropske komisije i veruje da će se okolnosti poboljšati, a sinoćne najave proizvođača vakcina da će povećati doze govore tome u prilog.

"Međutim ukoliko to ne bude tako, moraćemo da se orijentišemo i organizujemo prema nekim drugim proizvođačima. Hrvatska je ostvarila određeni kontakt sa ruskim zdravstvenim vlastima i primljena je određena dokumentacija", rekao je Beroš za HRT.

Pojasnio je i da će početi proces evaluacije u HALMED-u i dodao da u ovom trenutku ne može govoriti da li je ta dokumentacija kompletna i koliko će trajati postupak.

Upitan je li moguće uvesti ruski Sputnjik i bez odobrenja EMA u Hrvatsku, pojasnio je kako je to teoretski moguće putem hitnog uvoza, a na pitanje hoće li to podržati ako bude trebalo uzvratio je: "Ako bude trebalo, ja ću lično podržati jer će to značiti da su mehanizmi EK i EU zakazali što se, verujem, neće desiti".