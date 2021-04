SUTRA SAHRANA DEVOJČICE KOJU SU RODITELJI TUKLI DO SMRTI - ''Pozdravili smo se sa našim anđelom, sada spava''

Devojčicu Nikol, koja je u nedelju podlegla teškim povredama u Klaićevoj bolnici u Zagrebu, sahraniće u četvrtak 8. aprila, u 13 sati na gradskom groblju u Novoj Gradiški, piše 24sata.

Prema aktuelnim epidemiološkim merama u Hrvatskoj, na sahrana može biti prisutno najviše 25 osoba, saučešće ožalošćenima se ne sme izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja u obavezi su da nadziru pridržavanje korona mera.

Podsetimo, na Uskrs, nešto posle 15 sati iz bolnice je potvrđena smrt devojčice (2). Hranitelji koji su o malenom anđelu brinuli gotovo dve godine, dok nije vraćena svojim biološkim roditeljima, na uskršnje jutro dobili su priliku nakratko da je vide.

- Pozdravili smo se s našim anđelom, dotakli smo je poslednji put. Nekako smo našli mir kao da nam je poslala poruku da više ne plačemo. Ono malo telo što smo videli, nije telo naše devojčice, lice joj je neprepoznatljivo. Lekaru smo pokazali njene fotografije ni on nije mogao da veruje da je to naša curica - rekao je hranitelj.



Porodica kod koje je devojčica boravila gotovo dve godine se neprestano pita zašto su im uzeli malenu.

- Anđeo naš spava...spava beba naša - isprekidano između bolnih jecaja ponavljali su hranitelji iz Slavonije shrvani od tuge.

Devojčica je kod hranitelja stigla kad je imala tri meseca, a u njihovoj porodici rasla je do mesec dana pre nego što je napunila dve godine. Malena je tada vraćena biološkim roditeljima. Od kad je otišla od njih videli su je preko videopoziva i pričali kratko s njom, ali kako su joj se napunile oči suzama prekinuli su, jer nisu želeli da se rasplače.

- Kad je došla kod nas bila je velika kao kila hleba. Niko nije mislio da će ovakav ishod biti. Ne znam kako ćemo dalje - rekli su hranitelji koji imaju dve ćerke na studijama, a brinu i o još dvoje dece koji su u njihovom domu pronašli ljubav.

Podsetimo, devojčicu iz okoline Nove Gradiške u sredu ujutro je u tamošnju bolnicu donela majka i rekla da je dete palo. Lekari su pokušali da reanimiraju dete, ali, s obzirom na težinu povreda, u sredu popodne prevezena je u Klaićevu bolnicu u Zagrebu. Povrede su bile teške, posebno glave, ali bilo ih je po celom telu.

Majka (24) je kao prvookrivljena bila osumnjičena da je u porodičnoj kući u Novoj Gradiški devojčici rođenoj 2018. nanela teške i za život opasne povrede, svesna pritom krhkosti deteta. Osumnjičena je da je udarala dete neprimerenom silom, zbog čega je došlo do povreda zbog kojih je devojčica završila u bolnici. Nezvanično se saznaje da ju je majka šakama udarala po glavi i telu.

Ocu (27) se stavlja na teret zanemarivanje i zlostavljanje za sve četvero dece, ukupno za četiri krivična dela. U njegovom slučaju to se odnosilo na razdoblje pre smrtonosnih povreda dvoipogodišnje devojčice. Za to je predviđena kazna do osam godina zatvora. Otac je i pre bio prijavljivan zbog nasilja u porodici