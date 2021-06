DODIK: Izetbegovićevo divljanje političkog gubitnika

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik je obraćanje lidera SDA Bakira Izetbegovića na stranačkom skupu nazvao "divljanjem političkog gubitnika" koji, kako kaže, "ne uspeva da sprovede amanet pokojnog babe i BiH učini islamskom državom".

"Sve što je izgovorio na račun druga dva naroda i njihovih političkih predstavnike u BiH samo su nijanse te teze koja je prisutna u njegovom obraćanju od početka do kraja. Bilo bi prenaivno oceniti da su ton i kvalifikacije u Izetbegovićevom govoru posljedica činjenica da SDA gubi uticaj u bošnjačkom telu i da na ovako radikalan način želi da ih homogenizuje", rekao je Dodik u izjavi za Srnu.

Važno je, kaže, podsetiti na činjenicu da je Bakir Izetbegović, i kada je SDA najbolje stajala, sanjao islamsku državu umotanu u kvazi građanske ideje čime je potvrđivao da Srbi i Hrvati imaju razloga da ostanu budni dok su u ovakvoj državnoj zajednici, posebno ako Izetbegović sa stranačkog skupa negira da je BiH sastavljena od tri naroda što u Ustavu BiH jasno piše.

"Što se SNSD-a tiče, čiji sam predsednik, mogu da kažem da se mi nikada nećemo umoriti od insistiranja na poštovanju izvornog Dejtonskog sporazuma i da nećemo povući ponudu o pregovorima sa FBiH o budućnosti BiH. Pregovori jesu završeni u Dejtonu, kako kaže Izetbegović, ali ti pregovori su stvorili BiH koju ne vidimo danas, a na koju je Republika Srpska stavila potpis. Ovu BiH, koju nam podvaljuje Izetbegović, nismo potpisali u Dejtonu", jasan je Dodik.

Poručio je da uprkos okupaciji od Ustavnog suda i CIK-a BiH koju sebi prisvaja i sam Izetbegović i uprkos razumevanju dela međunarodne zajednice za, kako kaže, "politiku plača koju Bošnjaci njeguju od 1996, SNSD neće odustati od borbe za prava Republike Srpske i srpskog naroda onako kako im to prema Dejtonskog mirovnom sporazumu pripada, vrlo jedinstveno i odlučno, bez razlika među najvišim političkim predstavnicima iz SNSD-a".

"Naša taktika nije smaranje Bošnjaka i BiH, kako kaže Izetbegović, to je upravo ono što SDA radi od 1992. do danas. To su Bošnjaci konačno prepoznali, kaznili Izetbegovića koji danas svoju retrogradnu politiku prema svom narodu pokušava da pripiše drugima. Debakl te politike tek će da usledi, jer naš narod zna reći 'što se grbavo rodi, vreme ne ispravi'", rekao je Dodik, koji je srpski član i predsedavajući Predsedništva BiH.

Ocenio je da je Izetbegovićevo obraćanje obilovalo i velikom količinom laži koje je nemoguće demantovati u jednoj izjavi.

"Izdvojio bih samo neke. Laž je da FBiH živi bolje od Republike Srpske. Svi pokazatelji dostupni javnosti govore da to nije tačno, iako je npr. sva diplomatska mreža smeštena samo u Sarajevu i po tom osnovu i Sarajevo i FBiH ubiru značajan novac. Takođe, NATO nije održao vežbu u BiH, kako podmuklo podvaljuje Izetbegović, vežbu su imale Vojska SAD i Oružane snage BiH, a sličnu vežbu će Oružane snage BiH na jesen održati sa Vojskom Srbije. NATO integracioni proces nije nastavljen, kako opet lažno sugeriše Izetbegović. O putu u NATO pitaće se Republika Srpska, a ako ko sumnja u ovo što govorim neka ujutru pokuša da donese odluku bez nas. I konačno, ko je Bakir Izetbegović da drži lekcije ne samo Srbima u Republici Srpskoj već celom srpskom nacionalnom korpusu", naveo je Dodik.

Istina je, kaže, da Izetbegović voli da se tako junači na stranačkom skupu, ali ako to izađe van prostorije u kojoj on izigrava heroja, to je već druga stvar.

"Mi kao narod nismo uzmicali ni pred Austrougarima, ni pred nacistima, preživeli smo ustaški genocid, zločine pod komandom Izetbegovićevog oca. Preživećemo mi i nadživeti i Izetbegovića mlađeg i SDA...", naveo je Dodik.