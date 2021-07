PLENKOVIĆU OPET PROVOCIRA: Teslu ćemo staviti na evro, briga me za NBS!

Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je da su građani Hrvatske ti koji su sugerisali da na jednoj od kovanica budućeg evra bude i Nikola Tesla, i da oni nikoga nikome ne uzimaju.

Tokom posete Hvaru, Andrej Plenković je komentarisao reakcije Narodne banke Srbije na odabir Nikole Tesle za hrvatske kovanice evra, ocenivši „kako oni mogu imati rezerve i svoj stav, ali nemaju nikakav uticaj“, preneo je HRT.

U Narodnoj banci Srbije smatraju da bi stavljanje lika Nikole Tesle na nacionalnu stranu kovanice evra, ako Hrvatska postane članica evrozone, predstavljalo prisvajanje kulturnog i naučnog nasleđa srpskog naroda.

- Nikola Tesla se rodio u Smiljanu na području Hrvatske, živeo je uglavnom u SAD. Građani su ti koji su sugerisali da na jednoj od kovanica bude i Nikola Tesla, mi nikoga nikome ne uzimamo - poručio je Plenković.

Dodao je kako je to još jedna veliki gest Hrvatske, s obzirom na to da je Tesla po nacionalnosti bio Srbin, naglasivši da je njegova veličina bila neupitna u globalnim razmerama.

- Možemo biti samo ponosni na to, ne vidim zašto bi to bilo kome trebalo biti problem. Obrnuto, ja bih rekao "čestitam“, to bi bio moj stav da sam na čelu Narodne banke Srbije - poručio je Plenković.