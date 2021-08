Silovao devojku kod Makarske, pa je ostavio na autobuskoj stanici: Sud ga kaznio radom za OPŠTE DOBRO!

Njegov prijatelj, koji je bio optužen za pomaganje, oslobođen je jer sud nije poverovao oštećenoj koja je tvrdila da joj je drugooptuženi držao ruke dok ju je M. M. silovao.

Na splitskom Županijskom sudu 34-godišnji M. M. osuđen je nepravosnažno na godinu dana zatvora za krivično delo silovanja pa mu je zatvor zamenjen radom za opšte dobro, i to dva sata rada za jedan dan zatvora.

Njegov prijatelj, koji je bio optužen za pomaganje, oslobođen je jer u tom delu iskaza sud nije poverovao oštećenoj koja je tvrdila da joj je drugooptuženi držao ruke dok ju je M. M. silovao, piše Dalmatinski portal.

Naime, sve se dogodilo na zadnjem sedištu vozila BMW coupe, a sud teško može da zamisli tri odrasle osobe u tom prostoru.

Silovao devojku pa je ostavio na autobuskoj stanici

Događaj se zbio u ranim jutarnjim satima početkom avgusta 2012. na magistrali na Makarskoj rivijeri. Devojku su okrivljeni pokupili na autobuskoj stanici. Ušla je u vozilo kojim je upravljao drugookrivljeni, dok je M. M. bio suvozač.

Nasrnuo je na devojku, ona tvrdi da se branila. Nakon što je drugookrivljeni zaustavio vozilo, M. M. je, navodi se u presudi, izvršio silovanje. Devojku su nakon svega ostavili na autobuskoj stanici. Slučaj je prijavila policiji idući dan.

Ovo je već treća nepravosnažna presuda u ovom slučaju. Prvi put su okrivljeni osuđeni 2014. na četiri godine i devet meseci, odnosno, tri godine zatvora. Presuda je pala na Vrhovnom sudu. Na novom suđenju 2017. okrivljeni su oslobođeni, no i ta je presuda ukinuta te je predmet vraćen na ponovno suđenje pred drugim sudskim većem.

Napadač ocu devojke dao 7.300 evra

Okrivljeni su kategorički demantovali da su išta nažao napravili devojci. Tvrdili su da je sve bilo dobrovoljno i da nisu prema njoj činili nikakvu prisilu. M. M. je naveo da je u jednom trenutku ipak odustao od polnog odnosa te kaže da je upravo to revoltiralo oštećenu.

Sud je razmotrio i razloge davanja 55.000 kuna (oko 7.300 evra) ocu oštećene. Novac mu je dao otac M. M. Na sudu je tvrdio da je to napravio kako bi oštećena rekla istinu, no sud to nije prihvatio, već je zaključio da je puno logičnije kako je novac dan da oštećena izmeni iskaz i ne tereti njegovog sina.

Zatvorsku kaznu zamenili radom za opšte dobro

Sud je odlučio da zameni zatvorsku kaznu radom za opšte dobro imajući u vidu dosadašnju neosuđivanost M. M., uredne lične i porodične prilike, činjenicu da je bio stipendista i sada radi u uglednoj firmi te pobude iz kojih je počinio krivično djelo, kao što su mladost, nezrelo ponašanje i neprihvatanje odbijanja.

Pomogle su i lične prilike, psihološko veštačenje prema kojem događaj neće na žrtvu ostaviti trajnije posledice, izvestan oblik izvršene reparacije oštećenoj te protok vremena od počinjenja dela do presude u kojem okrivljeni nije iskazao ponašanje suprotno zakonu.

Sud zaključuje kako će se izrečenom sankcijom izraziti društvena osuda zbog počinjenog krivičnog dela i jačati poverenje građana u pravni poredak temeljen na vladavini prava.

