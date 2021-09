Iza sukoba na Cetinju koji su obeležili boravak patrijarha SPC Porfirija u Crnoj Gori i ustoličenja mitropolita Joanikija, odvijala se drama unutar državnog sistema Crne Gore.

Kako piše "Blic", dvojica funckionera koji su danima obmanjivali Vladu i Mitropoliju - ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović i direktor Uprave policije Zorana Brđanin - odbili su da podnesu ostavke. Unutar Vlade bilo je tenzija, a ministarka odbrane Olivere Injac otvoreno se sukobila sa ministrom i direktorom policije jer su odbili da sprovode plan.

Prema proceni obaveštajnih službi, na cetinjskim barikadama bilo je ukupno oko 1.500 ljudi, a brojka je varirala do 2.000 građana ukoliko se uzmu u obzir i oni koji su se sporadično sukobljavali sa policijom unutar grada.

Vikend iza nas je zapravo je osvetlio paralelni državni aparat u Crnoj Gori - deo bivšeg režima u svim segmentima administracije, posebno u policiji i Agenciji za nacionalnu bezbednost (ANB). Tu se krije i odgovor na pitanje kako je 1.500 demonstranata dva dana držalo pod opsadom ceo grad.

Na prve barikade iz policije je odgovarano da je sve pod kontrolom. Da je to taktika, da “tako treba”... Da se iza kulisa, međutim, valja nešto drugo, postaje jasno neposredno pred doček patrijarha Porfirija ispred Sabornog hrama u Podgorici.

Direktor policije Zoran Brđanin obavestio je Mitropoliju da ustoličenje mora da se odloži. Direktor policije je to lično zatražio od Joanikija, kome je, međutim, danima pre toga govorio da je "sve pod kontrolom". Do tog trenutka je i Vlada Crne Gore uveravana da se svi konci drže u rukama.

- Nikakvih problema neće biti. Ukoliko ih bude, imamo spremljenih pet scenarija da se ustoličenje održi - prenosi "Blicu" izvor iz Podgorice kako su zvučala uveravanja iz policije.

Od "sve je pod kontrolom" dolazi se do "mora da se odloži", a u državnom sistemu Crne Gore nastaje metež. Premijer Zdravko Krivokapić posle dočeka patrijarha ispred Sabornog hrama saziva ministre, direktora policije i ANB kako bi se razmotrila situacija nastala posle oprečnih tvrdnji iz vrha policije.

- Premijer je na tom sastanku rekao da odlaganja ustoličenja neće biti i da policija mora da odradi svoj deo posla, jer su i njega i Joanikija do poslednjeg trenutka uveravali da je sve pod kontrolom. Ministar policije i direktor policije na to uzvraćaju da ustoličenje "nije moguće" i da oni "neće da rizikuju". Premijer je insistirao da su blokade puteva krivično delo i da se po zakonu mogu regulisati, ali ministar i direktor su odbili da izdaju naređenje da se blokade rasture. Krivokapić ih tada poziva da podnesu ostavke ako nisu sposobni da obezbede poštovanje Ustava. Obojica su odbili - navodi za "Blic" izvor iz Vlade Crne Gore.

Tokom sastanka koji je trajao do gotovo 2 sata iza ponoći sa ministrom policije i direktorom policije otvoreno se sukobila Olivera Injac, ministarka odbrane Crne Gore. Ona je insistirala da je nedopustivo da se ne poštuju odluke države, a taj sukob je potom eskalirao jer su dvojica policijskih pilota odbila da helikopterima prevezu patrijarha i mitropolita Joanikija na Cetinje tog jutra. Umesto pilota MUP, taj zadatak su izvršili piloti Vojske Crne Gore koji su za to dobili direktivu od ministarke Injac.

Prema operativnim podacima, međutim, nema naznaka da je Milo Đukanović bio na direktnoj vezi sa ministrom i direktorom policije. Celokupna komunikacija odvijala se posredno, a među glavnim igračima bili su bivši ministar policije Raško Konjević i bivši direktor Veselin Veljović. Konjević je razgovarao, a Veljović "dejstvovao". Prisutnost visokih funckionera DPS trebalo je da pošalje signal okupljenima da je deo države uz njih.

Objavljuje jednu od fotografija sastanka ministra policije bivšeg režima Raška Konjevića i sadašnjeg direktora policije Veljovića. Fotografija gde njih dvojica u restoranu sede izolovano snimljena je u četvrtak, u vreme dok direktor policije uverava i Mitropoliju i Vladu da je "sve pod kontrolom".

Dragan Gorović, pomoćnik direktora za Sektor opšte nadležnosti Uprave policije, kasnije je ispričao šta je Veljović tog jutra radio na terenu.

- "Vi ste, kolege, Crnogorci, skinite taj grb, skinite uniformu i budite s narodom", obratio se Veljović oko 4.30 časova u nedelju službenicima Uprave policije. Potom se telom zaleteo na policajce predvodeći grupu koja je krenula da juriša na kordon od 40 službenika UP. Policajci su ostali mirni, na svojim pozicijama i profesionalno su radili svoj posao. U 15 do 5 počinje guranje, grupa od petnaestak demonstranata na čelu s Veljovićem je uspela da probije prvi kordon, onda smo brzo postavili drugi prsten. Starešine su više puta upozoravale da se odbiju, onda je izdata i naredba, nakon čega je rukovodilac Operativnog štaba, koji je bio tu, naredio da su se stekli zakonski uslovi za upotrebu sredstava prinude. O sukobu je obavešten i direktor UP, koji je saopštio da ukoliko ne postoje drugi zakonski način da se odbije napad, da se upotrebe hemijska sredstva. Počeli smo s ručnim sprejem, za koji nam nije trebalo odobrenje direktora, a nakon toga smo ispalili 4-5 šok bombi i suzavaca. Tu je odbijen prvi napad u centru, nakon čega smo pozvali pojačanje - ispričao je Gorović.

Gorović smatra da su se još pre dolaska patrijarha u subotu stekli svi zakonski uslovi da policija upotrebi sredstva prinude, ali da je procena vrha policije bila da se ne interveniše.

Na posletku, zbog oprečnih izjava iz vrha policije i zbog toga što barikade nisu bile razbijene do praktično poslednjeg trenutka, ostalo je malo vremena za širu pripremu odlaska na Cetinje. Zato je procenjeno da sveštenstvo i narod, koji je već bio u autobusima oko 6 sati ujutro u nedelju u Podgorici, ipak ne krene put cetinjskog manastira.

Na kraju, pale su i prve suspenzije. Miodrag Bešović, šef Direktorata za vanredne situacije MUP Crne Gore, suspendovao je dvojicu pilota helikoptera koji su odbili da prevezu patrijarha Porfirija i mitropolita Joanikija na ustoličenje na Cetinju.

Najavljena smena direktora policije Brđanina, ali i postavljanje pitanja opstanka ministra policije su pod znakom pitanja i tu se već ulazi u domen politike. Smena je najveći problem lideru URA Dritanu Abazoviću, jer on je na Cetinju dobio više glasova od DPS. S druge strane, bez njega je malo moguća smena funckionera koji su opstruirali ustoličenje unutar sistema.

