NOVA GODINA U SENCI KORONE: Pojedine zemlje u regionu su pooštrile mere, a evo ko je ZABRANIO DOČEK

U Srbiji, ali i regionu, epidemiološka situacija je nešto stabilnija nego prethodni meseci u piku talasa širenja delta soja korona virusa, pa su neke zemlje za predstojeće praznike delimično ublažile mere, ali ima i onih koje su zabranile bilo kakav organizovan doček Nove godine i to upravo zbog straha od još bržeg širenja nove varijante virusa korona omikron.

Organizovanje dočeka zabranjeno je Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i u Severnoj Makedoniji, dok su delimično ublažile mere za praznike u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji.

U Srbiji je zakazana sednica Kriznog štaba za utorak, ali nije izvesno da li će ikakve nove mere biti donete. Trenutno je na snazi obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru, distanca, kao i kovid propusnice posle 20 sati u ugostiteljskim objektima, kockarnicama, kladionicama.

Na aerodromima su uvedene restriktivnije mere za putnike koji dolaze iz sedam južnoafričkih zemalja - Južnoaftička Republika, Bocvana, Zimbabve, Namibija, Lesoto, Mozambik i Malavi. Putnici koji dolaze iz tih zemalja pri sletanju na aerodrom u obavezi su da urade PCR test. Oni koji su pozitivni zbrinjavaju se u kovid bolnici Batajnica, dok negativni idu u dvonedeljni karantin. Novo testiranje radi se nakon nedelju dana, a negativan test ne znači da se karantin prekida.

Za strance koji stižu u Srbiju obavezan je PCR test na ulasku u zemlju. Za građane Srbije koji stižu iz inostranstva, a nemaju PCR test obavezna je izolacija deset dana. Može se uraditi i PCR testiranje i ukoliko je nalaz negativan mogu da prekinu izolaciju.

Iako u Kriznom štabu kažu da nisu dala dozvolu za koncerte na trgovima, skoro svi gradovi zakazali su proslave na otvorenom. Uz kovid propusnice organizuju se i dočeci u restoranima, nema ograničenja radnog vremena, prenosi Juronjuz.

Mere u Crnoj Gori

Crna Gora donela je odluku da delimično ublaži antikovid mere tokom predstojećih praznika. Epidemiološka situacija u toj zemlji se stabilizuje, ali je otkrivena nova varijanta virusa korona te su nadležni pozvali na oprez.

Ministarka zdravlja Crne Gore Jelena Borovinić Bojović kazala je da su svesni činjenice da su građani umorni od pandemije, kao i da su odlučili da zbog povoljnije epidemiološke situacije u zemlji oprezno, minimalno i uz rigoroznu kontrolu ublaži aktuelne mere od 22. decembra 2021. godine do 12. januara 2022. godine.

Ugostiteljski objekti će za vreme praznika raditi i nakon ponoći, i to za dan dočeka Nove godine 31. januara, kao i dane 01/02. i 02/03. januara 2022. godine. Ograničenja radnog vremena ugostiteljskih objekata nije bilo ni za katolički Božić 24/25, 25/26. decembra 2021, a neće ga biti ni 06/07 i 07/08. januara 2022. godine.

Od 22. decembra moguće je organizovanje svih proslava u ugostiteljskim objektima (svadbe, rođendani) uz kovid propusnice. Dozvoljeno je prisustvo do 100 ljudi, ali da se poštuje distanca, a to znači da se moraju obezbediti četiri metra kvadratna po gostu.

Prisustvo publike sportskim manifestacijama na otvorenom i u zatvorenom prostoru moguće je uz posedovanje najmanje jednog od elemenata kovid potvrde, uz ograničen broj gledalaca na jednu trećinu dostupnih sedećih mesta, na način da između svakog od gledalaca budu dva prazna mesta.

Jasne su i mere na skijalištima. Obavezno je poštovanje međusobne udaljenosti skijaša od najmanje dva metra tokom čekanja u redu, nošenje maski ili skijaških kapa koje prekrivaju nos i usta, korišćenje žičare tako da jednu skijašku korpu koristi samo jedno lice, osim ako se prevoze članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva ili dva lica, ako sede na krajnjim sedištima.

Mere u Hrvatskoj

Hrvatska je produžila radno vreme ugostiteljskih objekata do dva sata iza ponoći i to samo na Badnje veče (24/25. decembar) i za doček Nove godine (31. decembra/1. januara). Radno vreme ugostiteljskih objekata 24. decembra i 31. decembra može se odrediti u trajanju od 6 sati ujutro do dva sata iza ponoći.

Odlukom Štaba civilne zaštite od 1. decembra u Hrvatsku državljani EU mogu ući samo s negativnim PCR testom ne starijim od 48 sati ili ići u samoizolaciju do pristizanja negativnog testa, uz nekoliko izuzetaka koji se odnose na tranzit, prekogranicne radnike, diplomate, zdravstvene radnike.

Obaveza PCR testa ili samoizolacije se odnosi i na sve hrvatske državljane koji su za praznike planirali da dođu u Hrvatsku, ali i za sve državljane HRvatske koji se odluče da praznike provedu u inostranstvu.

Kovid propusnice u Hrvatskoj obavezne su u državnim i javnim ustanovama, među kojima su i škole.

Praznične mere u BiH

U Federacija BiH zabranjen je organizovan doček Nove godine. Krizni štab Federacije na sednici u utorak 22. decembra, najavio je da će policija i inspekcije poduzeti odgovarajuće preventivne mere, uključujući i represivne mere i radnje tokom dočeka Nove godine.

Krizni štab je na sednici 17. decembra doneo odluku da se uvodi zabrana organizovanog dočeka Nove godine. Ugostiteljski objekti, uključujući i one u hotelima u ski centrima, mogu raditi do 23 sata za novogodišnju noć.

Predstavnici Kriznog štaba su podsetili da ostaju na snazi dosadašnje mere restrikcije u cilju sprečavanja širenja korona virusa. Neke od tih mera uključuju zabranu kretanja iza 23 sata, obavezno nošenje maski i u otvorenom i zatvorenom prostoru i održavanje fizičke distance.

Severna Makedonija

Vlada Severne Makedonije odlučila je da za predstojeće praznike zabrani organizovanje proslava i na otvorenom i u zatvorenom prostoru i da od 18. decembra do 20. januara radno vreme ugostiteljskih objekata ograniči do 18 sati.

Novi paket restriktivnih mera koje će važiti za Novu godinu i Božić saopštili su premiijer Zoran Zaev i ministar zdravlja Venko Filipče.

"Cilj ovih mera je da svi još malo izdržimo i da ne dozvolimo da zbog proslave izazovemo eskalaciju. Mere nose ime ‘Proslavi praznik odgovorno’, a cilj je zaštita od kovid-19 u predvečerje vakcinacije”, rekao je Zaev.

Premijer je istakao da je verskim zajednicama preporučeno da ne pozivaju na masovno okupljanje.

"Ostaje preporuka da nema okupljanja po kućama i preporuka da nema okupljanja ni u vikendicama u vikend naseljima", rekao je ministar Filipče.

Slovenija tokom praznika

Vlada Slovenije objavila je epidemiološke mere za božićne i novogodišnje praznike, koji su znatno blaži od prošlogodišnjih kada je gotovo sve bilo zatvoreno.

Slovenija je zabranila masovne dočeke Nove godine na otvorenom, ali je dozvolila rad ugostiteljskim objektima do ranih jutarnjih sati uz obavezne kovid potvrde i negativne testove za sve, bez obzira na kovid status.

Za razliku od prošle godine, ponoćne službe će se održavati u crkvama, ali će moći da prisustvuju samo vakcinisani, oni koji su preboleli Kovid-19 ili imaju negativan test.

Tokom Badnjeg dana, Božića, 31. decembra i 1. januara biće dopušteno okupljanje osoba iz najviše tri domaćinstava, pod uslovom da osobe starije od šest godina pre toga obave testiranje, objavila je slovenačka vlada.

Validnost brzog antigenskog testa skraćuje se na 24 sata, a PCR testa na 48 sati. U ugostiteljskim lokalima je dopuštena i živa muzika, a testiranje će moći da se obavi i neposredno pre ulaska u prostoriju.