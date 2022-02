KO JE UBICA IZ RIJEKE: Par sati pre zločina go šetao po gradu, pevao crkvene pesme na Korzu, a nastupio i u popularnoj emisiji

Ubistvo koje se dogodilo u kafiću Pin na Pavlinskom trgu u samom središtu Rijeke, u blizini Korza, potreslo je Hrvatsku.

Muškarac je usmrtio žensku osobu, a u kafiću je došlo i do tuče. Hitna medicinska pomoć pokušala je da reanimira nesrećnu ženu, ali bezuspešno.

Prema izjavama svedoka, ubica iz kafića Pin je ulični pevač koga su prolaznici na Korzu često viđali i slušali kako, preko mikrofona i pojačala, sedi na zemlji i na sav glas peva crkvene pesme.

Na dan ubistva, viđen je kako šeta potpuno go po ulici na Belvederu, što je i fotografisano i objavljeno u jednoj riječkoj Fejsbuk grupi, uz poziv građanima na oprez. Koliko je poznato, niko nije reagovao nakon što je viđen go na ulici.

Inače, ubica je svojevremeno nastupio i na talent šouu u jednoj domaćoj TV emisiji, gde je vrlo burno reagovao kada je žiri prekinuo njegovu izvedbu.

Vesna Vagner, 74-godišnja Riječanka, zatekla se u kafiću Pin kada se dogodilo ubistvo. Prema njenim rečima, radilo se o mlađem muškarcu koji je bio u društvu starije žene pa ju je u jednom trenutku uz čistog mira napao.

"Oni često dolaze u taj kafić, ona je dosta starija od njega. Naručili su čaj i kafu. On je gledao u mene i konobar me je upozorio da izađem napolje. To me je spasilo, jer bi možda i mene napao. Odjednom je počeo da je vuče, udara, grebe... Bilo je strašno", ispričala je svedok, koja, kako kaže, često dolazi u Pin da popije kafu.

Konobaru je nakon ubistva pozlilo od šoka i radnici Hitne medicinske pomoći pružali su mu psihološku pomoć.

