MILANOVIĆ O HDZ-u: Taj smrad se širi 30 godina, oni su kao žvaka na trotoaru glavnog puta usred letnje žege!

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da nije inicijator pisma u kojem generali traže pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača te se obrušio na HDZ i Andreja Plenkovića optuživši ih da su oni vezani za UDBA-u i poručio da je prvo pitanje rekonstrukcija vlade.

Za pismo je rekao da ga je iznenadilo te da mu "komplicira život", ali i dodao kako imena generala koji su ga potpisali nešto znače te da želi čuti njihovu priču. Kaže da je pre dve nedelje bio kod Ante Gotovine kod kuće, ali da mu on ništa o tome nije govorio.

Odbacio je tvrdnje iz HDZ-a da je pismo orkestrirano između kancelarije Predsednika i generala i istakao da je to prvo juče rekao Medved "staklenim očima", a danas i prvi HDZ-ovac Andrej Plenković. Potom je utvrdio da je Plenković, koji je generale optužio da lobiraju za udbaše, sam "udbaški nasljednik, gojenac".

Poručio je i kako je HDZ zalepljen za UDBA-u kao zvakaća guma na trotoaru glavnog puta usred letnje žege.

"Nema tog miniwasha i veš-mašine budućnosti koja to može oprati. Taj smrad dolazi iz HDZ-a već 30 godina", rekao je.

Na pitanje stoji li još uvek iza svoga stava iz predsedničke kampanje da je institut pomilovanja relikt prošlosti, rekao je da i dalje stoji, pa istakao kako neće pobeći od te stvari.

"Ja tu nemam nikakvu intimnu niti karijernu investiciju u to. Radije bih gledao u more i išao od proslave do proslave. Ali od nekih stvari ne možeš pobjeći, i ja neću pobjeći. Hoću li donijeti odluku, kakvu ću odluku donijeti, ne znam", poručio je on.

Istakao je i kako su generali, potpisnici pisma, iz redova HDZ-a, od kojih je "sada HDZ u strahu". Poručio je da činjenica da je Perković zaslužan za osnivanje te stranke druga okolnost.

"Međutim, isto tako je činjenica da je dao nekakav doprinos u ratu, da ih je hrvatska pravosudna mafija prvo 'spičila' u stranu državu umjesto da im se sudi ovdje, a sad ih pokušava uništiti u zatvoru", dodao je on.

Govoreći o stanju u vladi i ministre pod istragom, poručio je kako je presedan da zemlju vodi "ovakva banda", "korumpirana i rastočena vlada".