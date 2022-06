Šef slovenske elektroprivrede: Slovenija više ne proizvodi potrebne količine električne energije

Slovenija više ne proizvodi potrebne količine električne energije, a njena bi se cena za domaćinstva i gospodarstvo idućih meseci mogla enormno povećati, upozorio je u utorak u razgovoru za Slovenski radio Aleksander Mervar, direktor Elektrogospodarstva Slovenije "ELES".

Na visoke cene na energetskom tržištu trenutno deluje rat u Ukrajini, no one će i u slučaju smirivanja tih okolnosti biti ekstremno visoke, u prelaznom razdoblju mogle bi porasti dva do tri puta, kazao je Mervar.

Dodao je kako za sada nema indicija da bi moglo doći do redukcija isporuka električne energije premda Slovenija više ne proizvodi dovoljno struje nego je sve zavisnija od uvoza.

