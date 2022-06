'UČINILI SMO SVE' Student medicine pokušao da reanimira dečaka u Biogradu: Hitnoj je trebalo oko pola sata...

Svi su bili jako potreseni, ali nažalost uprkos dugotrajnim naporima, ništa se nije moglo učiniti, a pokušali smo bukvalno sve što smo mogli. Hitna pomoć je nakon dosta vremena, mislim da se radilo oko pola sata, došla iz Benkovca i oni su nastavili s reanimacijom, bez uspeha, priča potreseni Lukas

Srednjoškolac iz Gline utopio se juče u Biogradu na moru. Policijska uprava zadarska potvrdila je nakon uviđaja da je maloletnik koji se utopio oko 13:30 časova, ispred plaže Soline, bio u moru s prijateljima.

Nakon nekog vremena odlučio je sam da se vrati na obalu, a ubrzo je pronađen na površini mora u besvesnom stanju, navodi se u saopštenju.

Drugi kupači izneli su ga na obalu, gde mu je pružena pomoć do dolaska hitne medicinske pomoći. Uprkos pruženoj pomoći, maloletnik je preminuo, a pregledom mrtvozornika na telu nisu pronađeni tragovi koji upućuju na krivično delo.

O događaju je obavešteno nadležno državno tužilaštvo koje je naložilo obdukciju. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o 16-godišnjem učeniku koji je bio u Biogradu na ekskurziji.

Kako piše Slobodna Dalmacija, preminuli 16-godišnjak stigao je u Biograd sa školskom ekskurzijom iz unutrašnjosti Hrvatske. S prijateljima je otišao da pliva i tada se dogodila tragedija.

- Dečak je išao da pliva do belih bova zajedno sa prijateljima i na pola puta je stao. Verovatno je krenuo natrag na obalu kad mu je pozlilo. Ja sam čuo da je jedan čovek koji je sedeo uz obalu to primetio, skočio u more i povukao ga na obalu. Na tom delu nastalo je komešanje i tada sam video da se s druge strane uvale nešto događa. Neko je spominjao defibrilator i pošto sam student na 6. godini medicine, pohitao sam tamo da pomognem u reanimaciji. Jedna medicinska sestra takođe se našla tamo, ona je obavila najveći deo posla, učinili smo sve što smo mogli. I njegova nastavnica je sve vreme bila tamo. Svi su bili jako potreseni, ali nažalost uprkos dugotrajnim naporima, ništa se nije moglo učiniti, a pokušali smo bukvalno sve što smo mogli. Hitna pomoć je nakon dosta vremena, mislim da se radilo oko pola sata, došla iz Benkovca i oni su nastavili s reanimacijom, bez uspeha. Nakon toga je stigla i policija koja je dva sata obavljala uviđaj. Nismo uspeli da ga spasimo. Mislim da je u pitanju bio srčani zastoj, ali obdukcija će pokazati tačan uzrok smrti - rekao je za Slobodnu Dalmaciju vidno potreseni Lukas Kvartuč, kojem je, iako studira medicinu, to bio prvi put da je učestvovao u reanimaciji.

Autor: