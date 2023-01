TRESLO SE KOD PETRINJE - Zabeležen slabiji zemljotres

Epicentar potresa bio je 49 kilometara jugoistočno od Zagreba i 14 kilometara jugozapadno od Petrinje.

Korisnici iz Petrinje javljaju da je bila glasna tutnjava, poput lagane grmljavine, ali da se nije treslo.

‘Trajalo je kratko‘, naveli su ljudi u komentarima na EMSC-u.

